Washington: ensaya el crimen de su exesposa con un vagabundo: ¿Quién es?

Un hombre de Washington, que está acusado por el femicidio de su exesposa, sería además el asesino de un vagabundo. La Justicia sospecha que el criminal haya matado al vagabundo para “ensayar” el crimen de la mujer.

Se trata de Nathan Beal, de 36 años, oriundo de Washington. El fiscal cree que fue él quien le disparó a Andrew Bull, un vagabundo de Spokane, cuyo cuerpo apareció en abril de 2020 tirado en un callejón de esa ciudad del Estado de Washington.

El fiscal expuso esa acusación en el juicio a Nathan Beal por el femicidio de su exesposa, Mary Schaffer, de 32 años. Consideró que el acusado eliminó con el mismo modus operandi al vagabundo Andrew Bull.

The Spokeman Review indica que la investigación del fiscal para acusar a Nathan Beal por los dos crímenes se basa en el análisis de un arma con la que se habrían efectuado disparos contra Mary Schaffer y Andrew Bull.

Months before Nathan Beal’s ex-wife was shot in the head in her car in Browne’s Addition, Andrew Bull, a homeless man, was shot in the head just a few blocks away. Prosecutor Dale Nagy argued Friday that Beal killed Bull as practice for killing his ex-wife https://t.co/0ejbexxt79

