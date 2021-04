Multimillonario Charles de Vaulx se suicidó: Se lanzó desde edificio en Nueva York

En un hecho que está siendo materia de investigación por parte de las autoridades de la ciudad de Nueva York, el multimillonario Charles de Vaulx, quien se desempeñaba como presidente y director de inversiones de la compañía International Value Advisers (IVA) se suicidó.

La noticia fue revelada por la agencia de noticias Reuters. Allí se aseguró que la compañía del famoso y reconocido empresario confirmó el deceso, a través de un mensaje compartido en su sitio web.

La citada agencia aseguró que la policía de Nueva York (NYPD) reportó la muerte del hombre de 59 años, que tuvo lugar el lunes en un edificio de Midtown, en Manhattan, en un hecho que fue catalogado formalmente como presunto suicidio, pero no reveló formalmente el nombre del millonario.

Value investor Charles de Vaulx found dead. In March, his International Value Advisers had announced it would liquidate its two funds and cease operations https://t.co/vgKH3Ae8vJ @investmentnews pic.twitter.com/c30UpwJVk1 — InvestmentNews (@investmentnews) April 28, 2021

El periódico El Diario NY también reportó la noticia y aseguró que el inmigrante, de origen marroquí-francés, y a quien describieron como un reconocido “inversor de la bolsa”, aparentemente se lanzó desde el piso 10 del edificio en el que quedaba su oficina, en la famosa 5a Avenida de Nueva York.

Charles de Vaulx On Stocks | ForbesWhen it comes to stock picking, International Value Advisers' CIO likes to buy the best house in a bad neighborhood. (Part 1 of a 2-part interview with Steve Forbes). Watch Part 2: youtu.be/jFzoKEJhn1I Subscribe to FORBES: youtube.com/user/Forbes?sub_confirmation=1 Stay Connected Forbes on Facebook: fb.com/forbes Forbes Video on Twitter: twitter.com/forbesvideo Forbes Video on Instagram: instagram.com/forbesvideo More From… 2013-08-23T15:49:23Z

El citado medio mencionó además que De Vaulx, estaba casado y deja además dos hijos

El fallecido empresario era socio de la firma International Value Advisers (IVA), y de acuerdo a El Diario NY en marzo pasado esa compañía se fue a proceso de liquidación de sus fondos, advirtiendo que sus activos pasaron de $20 mil millones de dólares a menos de mil millones.

El periódico neoyorquino, citando el testimonio de un trabajador de construcción, manifestó que antes de la 1:00 de la tarde el inversionista llegó a las oficinas de IVA, y en cuestión de minutos estaba sin vida tras lanzarse del décimo piso.

Asimismo, dijeron que la policía no sospecha de manos criminales en la muerte de De Vaulx.

A través de su sitio web, la firma IVA confirmó la muerte de su director, pero no emitió ningún comentario sobre la manera en que el multimillonario se quitó la vida.

“Es con gran pesar que anunciamos el fallecimiento de nuestro presidente y CIO, Charles de Vaulx. Toda la comunidad de IVA transmite su más sentido pésame a su familia en este momento difícil”, dijo IVA en su sitio de internet.

La agencia Reuters confirmó que la compañía de Charles de Vaulx completó su proceso de liquidación el 19 de abril, días antes de que el empresario se quitara la vida.

Reuters destacó además que International Value Advisers contaba con $863 millones en activos netos totales a finales del año pasado.