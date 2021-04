Murió esposo de reina de Nuestra Belleza Latina: ¿Qué pasó?

El mundo de Nuestra Belleza Latina está de luto, luego de conocerse que Ceylin Rosario, una de las reinas consentidas de la última edición del certamen de Univision, enfrenta con mucho dolor la muerte de su esposo.

La información fue revelada por People en español, donde se aseguró que la recordada dominicana, quien ocupó el tercer lugar en la gala en la que se coronó Migbelis Castellanos, perdió a su marido en un accidente.

Citando al periódico dominicano El Nuevo Diario, People en español aseguró que el esposo de la exreina de belleza, identificado como Francisco Frías Araujo, a quien la modelo solía llamar Neno, falleció tras un accidente ocurrido mientras iba en una motocicleta de cuatro ruedas en Las Terrenas, en Samaná, República Dominicana.

'Sin tallas, sin límites y sin excusas': así inició la final de Nuestra Belleza Latina 2018 | NBLMigbelis Castellanos, Ceylin Rosario y Yaritza Owen se disputarán por última vez la tan anhelada corona de Nuestra Belleza Latina

Univisión agregó que la tragedia ocurrió el sábado, exactamente en la zona Las Terrenas-El Limón, cerca de playa Punta Popi.

Ceylin Rosario es nombrada segunda finalista de Nuestra Belleza Latina 2018 | NBLEl público decidió que la dominicana se quedara con el tercer lugar de la competencia.

El periódico dominicano Listín Diario aseguró que se desconoce cómo se ocasionó el accidente, pero afirmaron que el esposo de Ceilyn Rosario murió, tras sufrir un trauma craneoencefálico severo.

La exreina de belleza dominicana confirmó la triste noticia a través de sus redes sociales, donde compartió un par de fotografías junto al que fuera su compañero sentimental por los últimos 8 años, al igual que un emotivo mensaje.

“¡Mi amor, mi vida! Te amo tanto amor nunca supe ni sabré describir nuestro amor. Me amaste con locura, me diste lo mejor de ti, solo le pido a Dios que camine de mi mano porque sola no podré. ¡Te amo!”, comentó la exreina de belleza, quien agradeció los mensajes de cariño y apoyo manifestados por sus seguidores. “Gracias por tantas muestras de cariño hacia mí y mi familia”.

Durante su paso por el reality show de Univision en 2018, Ceylin Rosario contó con el apoyo incondicional de su esposo, quien incluso le dio una sorpresa visitándola en el programa.

Los seguidores de la bella y querida dominicana no han parado de manifestar su dolor y pesar ante la terrible pérdida, y le han enviado todo tipo de mensajes.

Hasta el momento la segunda finalista de NBL 2018 no ha revelado más información sobre la muerte de su esposo.

La triste noticia se da justo cuando Univision anunció que el afamado reality regresará pronto a la pantalla chica, y que ya están abiertas las inscripciones para la nueva temporada, donde Migbelis Castellanos deberá entregar su corona.