Bebé murió por “dieta bíblica” para que no engordara: ‘Fue homicidio’, dice policía

El 30 de octubre del año pasado la policía reportó la muerte de un bebé de 7 meses hallado en medio de una diligencia que agentes del NYPD realizaron en una vivienda del vecindario de Jamaica, en el condado de Queens.

Y casi seis meses después de una profunda investigación, la policía reveló este fin de semana que la muerte del bebé fue resultado de un homicidio.

Así lo dio a conocer el periódico El Diario NY, donde se aseguró que el bebé, identificado como Kameri Garriques, murió por desnutrición, ya que su madre lo sometió a una dieta extrema para que no fuera a engordar. Además, el medio dijo que su madre no le había hecho poner ninguna vacuna al bebé.

Mom whose baby died of malnutrition says she kept him on ‘Biblical’ vegan diet https://t.co/R5B2dUhKpf

— Newzandar News (@Newzandar) April 22, 2021