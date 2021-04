Murió a los 8 meses la bebé de Ashley Cain: ¿Cómo está estrella de The Challenge?

Ashley Cain, del show The Challenge, acaba de compartir la devastadora noticia de que su hija Azaylia falleció, poco después de haber cumplido 8 meses de nacida.

Su hijita había sido diagnosticada con leucemia a la edad de dos meses y recientemente el exjugador de fútbol reveló que solo le quedaban días de vida, ya que todas sus opciones de tratamiento se habían agotado.

El 25 de abril, escribió en Instagram: “Descansa en el paraíso, princesa. Siempre te sostendré en mi corazón hasta que pueda tenerte nuevamente en el cielo”.

Su compañera Safiyya Vorajee también compartió la desgarradora noticia y escribió: “Tú eres mi ángel, el latido de mi corazón, mi alma, Descansa en paz, mi preciosa bebé, siempre estarás conmigo como una huella en mi corazón”.

Ashley reveló que Azaylia solo le quedaban días de vida, después del descubrimiento de los tumores cerebrales

Ashley, quien apareció en The Challenge: War of the Worlds y fue emparejada con Kam Williams, reveló la devastadora noticia el 8 de abril de que los ultrasonidos habían descubierto tumores en el cerebro, los riñones, el hígado, los pulmones y el bazo de Azaylia. Dijo que su última opción de tratamiento posible, un programa de tratamiento especializado CAR-T en Singapur, ya no era posible, debido a la rareza y gravedad de su enfermedad.

En esa actualización del video, Ashley reveló que a él y a la madre de Azaylia, Safiyya, los consultores les habían dicho una semana antes que su hija tenía “uno, dos días de vida. E incluso podría ser como esa misma noche”.

La estrella escribió que pasaban sus días en casa, haciendo que Azaylia “estuviera lo más cómoda posible. Y vamos a divertirnos tanto como podamos con ella”.

Unos días después, el 11 de abril, Ashley dijo que tenían que ir al hospital rápidamente porque Azaylia estaba “sangrando por la nariz” y necesitaba una transfusión de plaquetas. Luego, la familia regresó a casa y él compartió algunos videos de ella jugando en casa.

En un video de Instagram, dijo que la niña estaba perdiendo algo de movimiento en el costado de su cara debido a un tumor, pero que todavía estaba sonriendo y jugando con él.

Los coprotagonistas de Ashley le dieron su apoyo y condolencias en comentarios

Estrellas de los reality shows y de The Challenge, ofrecieron sus condolencias al joven de 30 años, y compartieron mensajes de amor y apoyo, en respuesta a la noticia de la muerte de Azaylia. Su compañera británica Georgia Harrison escribió: “Te amo tanto que su vida pudo haber sido corta, pero inspiró a mucha gente y ha salvado tantas vidas animando a la gente a inscribirse en la lista de donantes. Ella ha hecho más por el mundo de lo que la mayoría de la gente logrará en 70 años y ustedes dos le han dado la fuerza para hacerlo. Besos”.

Melissa Reeves escribió: “Pensando en ti y en tu familia”. Joss Mooney compartió: “Ni siquiera puedo imaginar cómo te sientes. ¡Descansa en paz campeón! Enviando todo mi amor hermano”. Hunter Barfield comentó: “Mi corazón está destrozado por ti y tu familia, lo siento hermano”.

Kam, su compañero en La guerra de los mundos, escribió: “Estoy tan destrozado … RIP, angelito, era una niña tan fuerte y una gran inspiración. Enviando mucho [emoji de oraciones y amor]”. Johnny Bananas Devenanzio escribió: “Cura los quebrantados de su corazón y venda sus heridas -147: 3. Descansa en el paraíso preciosa bebé”.

Esta es la versión original de Heavy