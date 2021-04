Mamá acusada de matar a sus gemelos de seis semanas de nacidos en NY

En un crimen que tiene horrorizados a los residentes del complejo de viviendas públicas de Woodside Houses, el mismo lugar donde hace varias semanas ocurrieron dos tiroteos que acabaron con la vida de una madre mexicana y un hombre joven, fueron asesinados dos bebés de apenas seis semanas de nacidos.

La noticia fue reportada por el noticiero de televisión CBS New York, donde se aseguró que la policía encontró los cuerpos sin vida de los infantes: un niño y una niña, al hacer un registro a un apartamento ubicado en el quinto piso de los proyectos de vivienda de NYCHA, en el vecindario Woodside, en el condado de Queens, en Nueva York. El hallazgo se dio este jueves 22 de abril, a eso de las 3:15 pm.

El citado medio mostró imagenes del momento en el que agentes de la policía de Nueva York llegaron hasta el mencionado apartamento, donde arrestaron a la madre, en un hecho que ya fue calificado e investigado como un doble homicidio.

El periódico El Diario NY también reportó la trágica noticia y aseguró que la policía realizó el hallazgo, luego de recibir una llamada a la línea de emergencias del 911, donde un familiar daba cuenta de no tener información sobre los hermanitos recién nacidos, y estaba muy preocupado

Al ingresar al apartamento, los policías del NYPD se encontraron con la triste escena. La madre, de quien no se suministró la identidad, y solo se reportó que es una mujer de 23 años, fue arrestada en el operativo.

El Diario NY aseguró que el pariente que llamó al 911 lo hizo luego de que la mamá de los gemelos fuera evasiva cuando se le preguntaba por los niños, y agregó que uno de los bebés fue hallado sin vida debajo del fregadero, mientras que el otro, el varoncito, fue encontrado en su cuna, con aparaentes señales de heridas con arma blanca.

El jefe de viviendas de la policía de Nueva York, David Barrere, aseguró que al ingresar al lugar, y preguntar a la madre por la niña, “ella señaló hacia el fregadero”, dond ela encontraron envuelta en una cobija.

La policía identificó a los bebés asesinados como Dakota y Dallis Bentley, y confirmó que tenían 46 díás de nacidos.

Watch as @NYPDHousing update the media on this evening's two infants who were discovered unconscious and unresponsive in the confines of the @NYPD114pct @NYPDPSA9 pic.twitter.com/jDA3oaDAs6 — NYPD NEWS (@NYPDnews) April 22, 2021

En su reporte sobre la diligencia realizada, el NYPD dijo: “El 22 de abril de 2021 a las 15:15 horas, la policía respondió a una llamada al 911 sobre un control de bienestar en el 31-76 de la 51 Street. Apt 5A, en los confines del cuartel polical 114 (Woodside Houses). A su llegada, la policía descubrió a dos bebés inconscientes y sin respuesta.

La Uniformada agregó: “El equipo de socorro (EMS) respondió al lugar y declaró a ambas personas muertas en el lugar. Se ha detenido a una persona de interés y la investigación está en curso”.

Hasta el momento se desconoce los motivos que habrían llevado a la madre a acabar con la vida de sus hijos ni la manera en que murieron, pero los forenses recuperaron un cuchillo que parece haber sido el arma homicida.