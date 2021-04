Hombre mató a puñaladas a perrito Chihuahua porque le ladró: Alfredo León

En un hecho criminal que ha generado mucho repudio y rechazo, las autoridades denunciaron que un hombre latino del estado de California, apuñaló varias veces a un perrito Chihuahua, quitándole la vida.

Así lo reportó CBS Los Ángeles, que presentó la imagen del agresor, identificado como Alfredo León Ruiz, quien está a cusado de cargos relacionados con maltrato y abuso animal.

Según el citado medio, el sujeto usó un cuchillo para matar al perro, quien sufrió múltiples cuchilladas en la cabeza y el pecho.

Además de la agresión al cachorro, que se estima tenía entre 10 y 18 meses de veces, el sujeto lanzó amenazas contra un vecino.

CBS Los Ángeles agregó que el asesino del perrito fue arrestado por la policía y mencionó que es un hombre de 37 años, de quien no se dieron más detalles.

El periódico El Diario NY reveló que la presunta razón por la que el asesino del perro atacó al animal de esa manera tan salvaje fue porque no le gustó que le hubiese ladrado.

Los perturbadores hechos ocurrieron en el condado de Riverside, California, y el mencionado periódico aseguró que testigos presenciaron el crimen.

Miguel Hernández, sargento de servicios animales de Riverside, confirmó que Alfredo León Ruiz fue detenido y enfrenta cargos por los reprochables hechos, de acuerdo al medio.

El cuerpo del perrito fue tirado por el asesino en una propiedad diferente de la casa donde residía con su dueño.

“Estaba bañado en sangre con grandes heridas en el pecho, que habrían sido provocadas con un objeto filoso”, dijo la policía, según el medio neoyorquino.

Según datos suministrados por KTLA5, un testigo del crimen del animal reveló a la policía que vio al acusado con un cuchillo y golpeando al perro contra algo.

Tras haber sido recuperado el cuerpo del perrito, fue llevado a la morgue del Coachella Valley Animal Campus en Thousand Palms, para analizarlo y tener evidencia.

Miguel Hernández, sargento de servicios animales de Riverside, agregó al medio: “La vida es difícil a veces, pero si esta persona hizo esto, causar un daño tan terrible a una mascota pequeña e indefensa… todos sabemos que este no es un comportamiento normal… Solo espero no tener que ver algo como esto nunca más”.

Tras conocerse la noticia, fueron muchos los mensajes de rabia y dolor que comenzaron a aparecer en redes sociales y en Youtube, y el clamor de los cibernautas, al igual que el de los vecinos de la familia con la que vivía el perrito sacrificado, es que

se haga justicia.