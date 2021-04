Caso Mark Winger: mató a su esposa, inculpó a intruso y luego lo descubrieron

Donnah Winger fue asesinada a golpes el 29 de agosto de 1995, y su esposo Mark Winger llamó al 911 para informar que había disparado y matado al intruso responsable, Roger Harrington. El hombre dijo a las autoridades que Harrington había llevado a su esposa a casa desde el aeropuerto seis días antes y que ella se había quejado de su comportamiento extraño, informó CBS News.

El caso estuvo cerrado durante años después de los asesinatos, pero una serie de descubrimientos finalmente llevaron a las autoridades a acusar a Winger del asesinato de su esposa y el conductor, informó el citado medio. Dijeron que en realidad atrajo a Harrington a su casa y le disparó y lo mató, antes de tomar un martillo y golpear a su esposa hasta la muerte.

Winger, que mientras tanto se había vuelto a casar y había formado otra familia, fue arrestado en 2001 y se declaró inocente de los cargos. Desde entonces, se enfrentó a un juicio con un jurado y fue declarado culpable de ambos cargos de asesinato en primer grado.

Los detectives creyeron inicialmente la historia de Winger de que le disparó a Harrington cuando estaba matando a su esposa

Durante el curso de la breve investigación, las autoridades descubrieron que Harrington, un conductor de auto rentado, había llevado a Donnah Winger y a su hija de tres años desde el aeropuerto a su casa casi una semana antes.

Después del recorrido en el auto, la mujer le dijo a su esposo que Harrington la había asustado, que estaba acelerando y le dijo que “a veces, cuando conduce, se le mete un personaje parecido a un Dios y lo saca de su cuerpo”, informó Mark Winger a las autoridades, según informó CBS News. Presentó una denuncia ante la empresa de transporte.

El 29 de agosto de 1995, Winger dijo a las autoridades que Harrington había entrado en su casa y había golpeado a Donnah Winger hasta matarla, con un martillo. Dijo que estaba en el sótano corriendo en la trotadora y subió las escaleras después de escuchar un ruido. Al descubrir que Harrington golpeaba a su esposa, disparó y mató al intruso, dijo Winger, según Jacksonville.

En un día, los fiscales determinaron que Winger disparó y mató a Harrington en defensa propia y que no enfrentaría cargos. Cerraron el caso y permaneció cerrado durante años hasta que salió a la luz nueva información.

Seis años después de su asesinato, las autoridades arrestaron a Winger por ambos asesinatos luego de descubrir nueva información

Los detectives comenzaron a cuestionar la historia de Winger cuando aparecía regularmente en la estación de policía para pedir que le devolvieran su arma. El detective Charlie Cox le dijo a CBS News: “Le devolví el arma a Mark y nos sentamos y hablamos durante media hora. Quería saber cómo iba el caso. En lo que a mí respecta, debió haber aceptado que estaba cerrado”.

Cox dijo que Winger regresó nuevamente y les dijo que se iba a casar con la niñera de su hija, que había sido contratada pocos meses después de la muerte de Donnah Winger. Cox dijo que tenía la impresión de que Winger estaba tratando de ver si la policía todavía estaba investigando el caso. Sin embargo, a pesar de que Cox y su colega querían reabrir el caso, no pudieron hacerlo durante tres años, hasta que la mejor amiga de Donnah Winger, DeAnn Schultz, los contactó.

CBS News informó que Schultz confesó que había tenido una aventura con Winger antes de la muerte de Donnah y él le había dicho que quería que Donnah muriera para poder salirse de ese matrimonio.

Ella dijo que también mencionó el nombre de Harrington. “Es el tipo perfecto para sacarle provecho, para que parezca que un intruso entró y mató a su esposa”, dijeron las autoridades al medio. La nueva información permitió a las autoridades reabrir el caso e investigar a Winger, lo que finalmente condujo a su juicio por asesinato y luego su condena.

Esta es la versión original de Heavy.