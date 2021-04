Matan a niña de 7 años en tiroteo en McDonald’s de Chicago: Su papá está grave

Este domingo se registró un tiroteo en un McDonald’s de Chicago, localizado entre las calles Kedzie y Roosevelt, que terminó con el saldo trágico de una niña de 7 años muerta y su padre herido.

Los hechos ocurrieron en la tarde, a eso de las 4:20, cuando Jontae Adams y su hija, Jaslyn se encontraban en el estacionamiento del restaurante “drive-thru” de comidas rápidas, cuando fueron impactados por las balas, según informes de la policía de Chicago.

La noticia fue revelada por el periódico Chicago Suntimes, donde se agregó que la pequeña recibió varios impactos mortales y el padre, de 28 años, quien sufrió balazos en el torso, debió ser trasladado de urgencias al hospital, donde se encuentra en estado grave.

⚠️🇺🇸#URGENT: Several people shot at a Chicago McDonalds#Chicago l #IL

Police are at a McDonalds where 3 people were shot. One victim is a little girl who was shot while inside a vehicle in the drive-thru. Footage shows police rushing the girl away.

Significant updates shortly! pic.twitter.com/MkocQ8QYo5 — Intel Point ALERTS (@IntelPointAlert) April 18, 2021

La policía detalló que el incidente se presentó exactamente en el 3200 W. de Roosevelt Road, en el vecndario conocido como Homan Square y dijo que el auto en que las víctimas se movilizaban era un Infiniti plateado.

Según datos suministrados al citado medio por un empleado del restaurante, quien habló bajo condición de anonimato, el ataque fue perpetrado por dos sujetos que salieron d eun vehículo de color gris, quienes apuntaron y dispararon directamente contra el carro de Jontae Adams y su hija, Jaslyn.

La madre del hombre dijo también que tras el tiroteo, su hijo la llamó y le pidió que corriera hasta el lugar tras contarle lo que acababa de sucederles.

7-year-old Jaslyn Adams murdered at a McDonald's drive-thru in ChicagoJaslyn Adams, 7, was with her dad at a McDonald's drive-thru in Chicago on Sunday when someone opened fire. The car was riddled with bullets. Jaslyn was killed and her father was seriously wounded. Brittany Garzillo reports. Subscribe to FOX 32 Chicago: youtube.com/c/FOX32ChicagoNews?sub_confirmation=1 Watch FOX 32 Chicago Live: fox32chicago.com/live FOX 32 Chicago delivers breaking news,… 2021-04-19T02:49:36Z

“Él dijo: ‘Ma, ven a buscarme. Le dispararon a mi bebé’”, comentó Lawanda McMullen al Chicago Suntimes.

La familia de la pequeña reveló que la niña tenía tres hermanos, y fue en el Hospital Stroger, donde los médicos ya no pudieron hacer nada por salvarle la vida, y fue declarada muerta.

La policía manifestó que al parecer el tiroteo pudiera tratarse de un ajuste de cuentas entre pandillas, y agregaron que están tratando de establecer si ese incidente está conectado con un tiroteo previo que se registró horas antes en un restaurante Popeyes, en Humboldt Park, donde dos personas, un hombre de 33 años y una mujer de 19, fueron impactadas de bala también dentro de su automóvil.

Family Crestfallen After 7-Year-Old Girl Is Shot Dead On West SideJaslyn Adams was shot and killed, and her father was shot and wounded, in a McDonald's drive-thru in the Homan Square neighborhood Sunday afternoon. CBS 2's Steven Graves reports. 2021-04-19T03:28:20Z

Vecinos del restaurante donde fue asesinada la niña no podían dar cuenta de lo sucedido, y citado por el Chicago Suntimes, un hombre dijo: “Es increíble que hayan hecho esto frente a todas esas cámaras. Esos chicos se están volviendo descarados”.

Sobre la pequeña muerta, su tía, identificada como Tawny McMullen, manifestó al Suntimes que era una niña “hermosa” y “realmente dulce”, mientras que su abuela, Lawanda McMullen comentó que a la menor de edad le gustaba hacer TikToks. Además mencionaron que era una estudiante destacada y que la llamaban Pinky.

Tras el tiroteo, la familia de la menor hizo un llamado a que cesen las armas de fuego.

“Nuestros hijos quieren jugar, mis hijos ni siquiera pueden salir por la puerta debido a [la violencia]. Por favor, bajen las armas, por favor. Mi bebé de 8 años dice que ni siquiera quiere salir a jugar porque tiene miedo de que le disparen. Esto tiene que terminar, agregó la atribulada tía.

El periódico El Diario, presentó un video de la escena, en el que se aprecia el momento en que policías sacan a la niña del auto intentando salvarle la vida trasladándola al hospital.

El citado medio agregó que la policía también pidió la colaboración de la comunidad y solicitó a quienes tengan información tendiente a dar con el paradero de los asesinos de la niña, que se comuniquen al 1-800-U-TELL-US. También pueden enviar un mensaje de texto al 274637.