Madre y padrastro asesinan a adolescente: escondieron el cuerpo 2 meses en casa

En un hecho que estaba siendo esperado por los residentes del estado de Ohio, esta semana una mujer, identificada como Kenya Stallworth, de 39 años, fue instruida formalmente con cargos de asesinato y agresión criminal, en relación con la muerte de su hijo adolescente, quien fue encontrado sin vida en la casa de la familia, en Westwood, Ohio, tras dos meses de haber sido presuntamente asesinado.

Un gran jurado del condado de Hamilton emitió este martes la acusación de homicidio contra Kenya Stallworth, según lo reveló FOX19, que agregó que la mujer se encuentra detenida en la cárcel.

El citado medio aseguró que el cadáver del joven, identificado como Dominic Allen, de 19 años, fue descubierto por la policía en diciembre pasado en la casa de su madre, en la ciudad de Cincinnati, en Westwood.

El joven había sido reportado como desaparecido desde septiembre del año pasado, y según señaló FOX19, fue hallado dos meses después, en avanzado estado de descomposición.

Asimismo, el actual esposo de la madre del joven, quien responde al nombre de Robert Robb, de 35 años, también fue vinculado al caso.

El periódico New York Post también reportó la noticia, y aseguró que informes de la policía revelaron que tanto la madre de Dominic Allen, como su padrastro, intentaron esconder el cadaver del chico en una habitación de la casa, cubriéndolo con mucha ropa y sellando la puerta de ese dormitorio.

Tras realizar pruebas de ADN al cadáver hallado en diciembre, la policía logró establecer que se trataba del hijo de la mujer acusada.

Además de homicidio, la pareja fue señalada de abuso grave de un cadáver y manipulación de pruebas, de acuerdo con el Post.

En diálogo con FOX19, el padre del adolescente muerto dijo que cree que su hijo fue torturado antes de ser asesinado, y repudió la actitud criminal de la madre del joven y su actual pareja.

“Lo primero que me vino a la mente fue: ‘¿Qué pasaba por sus cabezas cuando todos hicieron lo que hicieron?'”, comentó el desconsolado padre.

“No solo se llevaron a mi hijo. Me quitaron el regalo que Dios me dio… Se llevaron al mejor amigo de mi hija. Se llevaron al sobrino de todas mis hermanas y hermanos. Todos lo alejaron de todas las personas que lo amaban … ¿y para qué?”, agregó el hombre.

El padre de Dominic describió a su hijo como un joven que “le encantaba ayudar a todos. Era un chico maravilloso. Era un chico feliz. (…) Estoy orgulloso de ser su padre”.

Documentos forenses señalan, según FOX19, que el joven murió el 26 de septiembre de 2020.

Actualmente la madre de Dominic Allen está recluida en el Centro de Justicia del Condado de Hamilton, y le fue impuesta una fianza de $100,000. La mujer deberá comparecer ante la corte el 28 de abril.

