Murió Joshua Haileyesus, el niño de 12 años en coma tras reto “Blackout Challenge”

Joshua Haileyesus, el niño de 12 años que saltó a los titulares de prensa hace un par de semanas, tras convertirse en víctima del llamado reto de TikTok “Blackout Challenge”, murió, tras permanecer en cuidados intensivos en estado de coma.

La triste noticia fue revelada por el periódico New York Post, que aseguró que el pequeño, quien tenía un pronóstico médico de muerte cerebral, luego de ahogarse, como lo pide el peligroso reto, falleció el martes tras 19 días internado en el hospital.

El citado medio destacó que la familia del niño, originario de Aurora, Colorado, creó una campaña de recaudación de fondos GoFundMe para ayudar a reunir los gastos de su funeral, y allí agradecieron a quienes estuvieron orando esperando un milagro, algo que los doctores ya habían adelantado que muy probablemente no ocurriría, debido a la gravedad de los daños que el reto hizo en el niño.

12-Year-Old Joshua Haileyesus Dies After 19 Days On Life Support, Family Blames Online 'Blackout ChaA 12-year-old boy from Aurora has died more than two weeks after he was found unconscious at home. 2021-04-14T14:43:26Z

“Nos gustaría informarles a todos que esta noche, después de pelear una buena batalla con el soporte vital durante 19 días, Joshua se ha ido para estar con el Señor. A todos los que han orado sin descanso y han compartido nuestra carga durante este momento difícil, les damos las gracias”, se asegura en la pagina de GoFundMe, que compartimos aquí.

“Sus oraciones y su amor nos han consolado y estamos agradecidos por su apoyo. Compartiremos los arreglos del funeral en los próximos días para aquellos que estén interesados en asistir”, agregó la familia, que hasta el momento ya ha logrado el apoyo de varios donantes en su campaña que ha logrado reunir más de $189,000 dólares.

La familia de Joshua Haileyesus había explicado a los medios que el niño sufrió muerte cerebral, tras hacer el “Blackout Challenge”, que pide a los menores usar un cordón de zapato para ahogarse por 1 minuto sin poder respirar. El reto se considera superado solamente si se logra perder el conocimiento, lo que puede ser mortal, pues el cerebro deja de recibir oxígeno.

El noticiero de televisión Denver7 afirmó que fue el hermano gemelo de Joshua quien lo encontró desmayado en el baño de la casa.

Tras permanecer 19 días conectado a soporte vital en el hospital Children’s Hospital Colorado, los médicos lo declararon muerto el martes.

Colorado boy, 12, brain dead after trying TikTok's 'Blackout Challenge': report https://t.co/kTE78hMfTL pic.twitter.com/WR09QHUHVq — New York Post (@nypost) March 31, 2021

Desde que el adolescente fue declarado con muerte cerebral, el padre del niño ha estado haciendo un llamado a los padres para estar muy pendiente de lo que hacen sus hijos en redes, a fin de que no haya otros casos como este.

“No es una broma en absoluto. Y puede tratarse como si alguien estuviera sosteniendo un arma. Así de peligroso es esto”, comentó a Denver Channel el padre del pequeño, Haileyesus Zeryihun. “Esto es algo que a los niños se les debe dar para que se les enseñe, que se les aconseje. Porque esto es algo muy serio”.

'This is not a game': Parents speak out after Tik Tok 'blackout challenge' sends child to ERJoshua Haileyesus is fighting for his life at Children's Hospital Colorado after participating in the deadly 'blackout challenge' on Tik Tok. Now, his parents are speaking out. 2021-03-30T03:43:59Z

“Estoy pagando el precio ahora mismo. Estoy viviendo la vida y odio que otros padres pasen por esto”, agregó el papá del niño.

Tras ocurrido el incidente, TikTok emitió un comunicado ofreciendo sus condolencias por la muerte de Joshua y destacaron que la seguridad es prioridad.

“En TikTok, no tenemos mayor prioridad que proteger la seguridad de nuestra comunidad, y el contenido que promueve o glorifica el comportamiento peligroso está estrictamente prohibido y se elimina de inmediato para evitar que se convierta en una tendencia en nuestra plataforma”, dijeron en una misiva. “También bloqueamos búsquedas y hashtags relacionados para disuadir a las personas de participar o compartir contenido potencialmente peligroso”.

