Kori Gauthier: Hallan cuerpo de estudiante universitaria en el Río Mississippi

Kori Gauthier, una estudiante de LSU (Louisiana State University), quien estaba desaparecida, fue hallada sin vida y su cuerpo fue trágicamente encontrado en el río Mississippi, según confirmaron la universidad y la familia de la joven el 14 de abril de 2021.

Antes de que se encontrara el cuerpo de Gauthier, la policía dijo que no creía que hubiera habido actividad criminal o juego sucio. Todavía creen eso.

La policía no ha revelado la causa de la muerte ni han dicho cómo murió Gauthier. Sin embargo, las circunstancias de la muerte de la estudiante siguen sin estar claras.

“Desde que se denunció la desaparición de Kori, el Departamento de Policía de la LSU, el Departamento de Policía de Baton Rouge y otras agencias de aplicación de la ley y voluntarios, han tomado medidas exhaustivas para localizarla y, en el proceso, determinar qué condujo a su desaparición”, dijo el jefe de la policía de la LSU, Bart Thompson. “Esta es una conclusión difícil para todos nosotros, pero esperamos que esto traiga un cierre para la familia Gauthier”.

Según Thompson, “el rastreo de teléfonos celulares, imágenes de video y otras pruebas” llevan a la policía a pensar que no hubo ningún acto sucio, informó WWLTV.

Esto es lo que necesita saber:

El tío de Gauthier confirmó que el cuerpo de la muchacha fue encontrado y dijo que una “nación de personas” estaba ofrecíendo oraciones y apoyo

Spencer Gauthier, el tío de Kori, dijo en una declaración en video compartida en Facebook que quería agradecer a todos los que habían mostrado amor por su familia.

“Desafortunadamente, se ha confirmado que fue el cuerpo de mi sobrina encontrado en el río cerca de Reserve, Louisiana. No es el resultado final que esperábamos. Al menos tenemos su cuerpo y podemos comenzar el proceso de sanación”, dijo en el desgarrador video.

“Por mi sobrina, es un video difícil de hacer… pero gracias por todo lo que se hizo. Gracias por todas las oraciones”, dijo el hombre. “… Si estás pasando por algo en la vida, siéntete cómodo teniendo conversaciones incómodas. Vale la pena vivir la vida. Con toda honestidad, la vida vale la pena vivirla. No rendirse nunca”, señaló el tío de la víctima, quien agregó que una “nación de personas” se unió para ayudar a su sobrina.

“Estamos todos juntos en esto”, destacó.

El padre de Kori, Levar Gauthier, también confirmó su muerte en Facebook.

“¡¡Vengo a todos ustedes con el corazón muy apesadumbrado!! ¡Se confirmó que el cuerpo que se recuperó en Reserve justo al final de la calle de mi trabajo, era de hecho mi Kori Mo! Dios me concedió el único deseo que tenía y era recibirla de cualquier manera para que descansara adecuadamente. ¡Ella siempre decía que yo no hacía nada en el trabajo, así que supongo que estaba tratando de verlo por sí misma! Me gustaría agradecer a todos los que ayudaron de alguna manera. Son demasiados para nombrarlos, pero ¡¡GRACIAS!! Denme tiempo para procesarlo todo, pero sé que si aún no he respondido a sus mensajes de texto o llamadas, lo haré en un futuro próximo. Dios los bendiga y descanse en el paraíso Kori Monet Gauthier!!!”.

La policía encontró el vehículo de Gauthier desocupado en el lugar de un accidente en el puente del río Mississippi

Según el Departamento de Policía de la universidad LSU, la policía de LSU estaba “investigando la desaparición de uno de nuestros estudiantes, la estudiante de primer año Kori Gauthier, y ha estado en estrecho contacto con su familia. El vehículo de Kori fue encontrado desocupado en la escena de un accidente en el lado este de la I-10 del puente del río Mississippi en Baton Rouge”.

El comunicado de prensa, que se emitió antes de que se encontrara el cuerpo de Gauthier, decía: “Kori tiene 18 años y mide 5’5″. Y pesa entre 115 y 120 libras con cabello castaño oscuro y ojos marrones. Cualquier persona con información sobre Kori Gauthier debe comunicarse con la policía de LSU al (225) 578-3231. Nuestros pensamientos están con Kori y su familia y amigos mientras esperamos su regreso sana y salva”.

La policía utilizó tecnología de sonido y perros de búsqueda de cadáveres para registrar el río

Los esfuerzos de búsqueda fueron extensos, aseguraron.

“Los esfuerzos de búsqueda continuaron en un área específica del río Mississippi durante todo el fin de semana para hallar la estudiante desaparecida de la LSU, Kori Gauthier”, escribió la policía de LSU en Facebook, antes de que se encontrara el cuerpo de Gauthier.

“El sábado, un perro busca cadáver K9, de Mercy Search & Rescue, alertó dos veces en la misma área del río, que tiene una profundidad de 85 a 90 pies, con condiciones que no eran seguras para desplegar buzos. El domingo 11 de abril, Mounted Patrol buscará en el dique en ambas direcciones, desde Farr Park, mientras que EBRSO, LDWF, LSUPD y BRPD continuarán las búsquedas en barco, incluso con la última tecnología de sonar disponible”.

La policía continuó: “En este momento, basándose en las pruebas recopiladas durante la investigación hasta el momento, los agentes del orden sospechan que no hubo actividad delictiva ni juego sucio. Los funcionarios continúan en estrecho contacto con los padres de Kori para mantenerlos actualizados sobre cualquier novedad. Les pedimos a todos que respeten su privacidad durante este tiempo y los mantengan en sus pensamientos. LSU PD ha abierto un centro de comando, y cualquier persona con información, debe llamar al 225-578-0807″.

En Facebook, Gauthier escribió que era de Opelousas, Louisiana. Sus únicas fotos visibles eran selfies o otras que la mostraban con su familia.

