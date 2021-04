Madre que mató a sus gemelos bebés en NY confesó: “No aguantaba más”

Esta semana los neoyorquinos se impresionaron tras enterarse del asesinato de una parejita de hermanos gemelos de solo seis semanas de nacidos, en el complejo de viviendas públicas Woodside Houses, del condado de Queens. Y dentro de la investigación que adelanta la policía por el caso, este sábado revelaron la identidad de la mujer, y al mismo tiempo, la Fiscalía de Queens informó que será procesada por doble homicidio.

El periódico New York Post aseguró que la mujer en mención fue identificada como Danezja Kilpatrick, de 23 años, y agregó que al entrevistarse con la policía sobre el crimen afirmó: “No aguantaba más”.

Hasta el momento no se han revelado más detalles sobre el estado mental de la madre ni sobre las razones que la llevaron a cometer el doble homicidio.

El citado medio agregó que la jueza Stephanie Zaro llevará el caso y procesará a Danezja Kilpatrick dos cargos de homicidio en primer y segundo grado, y posesión criminal de un arma en cuarto grado.

Asimismo, la mujer deberá enfrentar cargos por poner en peligro el bienestar de un menor.

La madre de los gemelitos asesinados, quien fue arrestada por la policía, deberá comparecer ante la corte el próximo 21 de mayo, y de acuerdo a las leyes neoyorquinas, enfrenta una condena máxima de cadena perpetua.

Los bebés fueron identificados como Dakota (niña de 46 días de nacida) y Dallis Bentley (varoncito de 46 días de nacido).

Noticias CBS reportó el hallazgo de los cuerpos de los bebés y aseguró que la policía acudió hasta un apartamento en Woodside Houses en una visita de registro de bienestar el jueves 22 de abril, a las 3:15 p.m., luego de recbir la llamada de un familiar de la mujer preocupada por el estado de los bebés.

Al ingresar a la vivienda, la policía encontró el cuerpo de la niña debajo del fregadero y el varoncito fue hallado sin vida en su cuna, presuntamente con señales de heridas con arma blanca.

“El 22 de abril de 2021 a las 15:15 horas, la policía respondió a una llamada al 911 sobre un control de bienestar en el 31-76 de la 51 Street. Apt 5A, en los confines del cuartel polical 114 (Woodside Houses). A su llegada, la policía descubrió a dos bebés inconscientes y sin respuesta”, dijo el NYPD. “El equipo de socorro (EMS) respondió al lugar y declaró a ambas personas muertas en el lugar. Se ha detenido a una persona de interés y la investigación está en curso”.