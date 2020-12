Mujer de Florida de 80 años violada durante meses por su ex yerno

Una mujer de 80 años contó que fue víctima durante meses de abuso sexual a manos de su ex yerno, Juan Ivan Granda, 57 años, en Hialeah, Florida, según la policía de Miami-Dade.

La octogenaria le dijo a su hija y a la policía que Granda la había estado obligando a realizar actos sexuales con él durante el último año y que tenía miedo de decirlo porque Granda la amenazaba regularmente con violencia si decía algo, y no lo quería herir a su hija, según el informe policial.

La razón por la que Granda pudo violar sexualmente a la anciana con tanta frecuencia fue que vivía con ella a pesar de que Granda estaba separado de su esposa, la hija de la presunta víctima, según la declaración jurada de arresto.

La mujer de 80 años incluso explicó a la policía que Granda la había violado en su automóvil cuando la llevaba a las citas con el médico “abusando sexualmente” de ella y “tratando de violarla”.

La ex esposa de Granda encontró fotos y vídeos de las agresiones sexuales

En julio, la suegra de Granda finalmente habló sobre lo que Granda le había estado haciendo. Según el informe policial, le contó a su hija cómo Granda la arrojaba a una cama, la inmovilizaba en la cama y la obligaba a realizar varios actos sexuales.

Estaba demasiado débil y padecía diversas dolencias debido a su edad que le impedían ahuyentar a Granda, y temía que cumpliera con las amenazas que le hizo, que no se detallan en la declaración jurada de arresto.

Cuando la octogenaria le contó a su hija lo que estaba pasando, la hija “no creyó lo que estaba escuchando”, dice el informe de arresto. Se enfrentó a Granda, quien lo negó todo.

Pero la madre le dijo a la hija que Granda no solo la había violado repetidamente, sino que también hacía fotos y vídeos con su teléfono. La hija, que no confía en su ex marido, decidió fisgonear.

Fue entonces cuando encontró fotos y vídeos de las agresiones sexuales de las que su madre acusó a su ex esposo tanto en su teléfono como en el de su madre, según el Departamento de Policía de Miami-Dade.

Granda amenazó con suicidarse si las mujeres lo echaban de la casa donde la policía dice que había estado violando a su suegra de 80 años

Una vez que la esposa encontró las fotos y vídeos, se enfrentó a Granda otra vez. Esta vez, el informe del arresto dice que le dijo que se mataría si lo obligaban a irse de la casa.

Si bien todo esto se reportó en julio, Granda solo fue arrestado el 1 de diciembre. Heavy solicitó más información a la policía de Miami-Dade sobre por qué un arresto tomó tanto tiempo y si Granda continuó viviendo entre julio y diciembre con la mujer de la que fue acusado de asalto.

La policía de Miami-Dade dice que Granda finalmente confesó los continuos ataques contra la mujer de 80 años después de que le hayan dictado la Advertencia Miranda. Está acusado de cinco cargos de agresión sexual contra una víctima que está físicamente incapacitada y un cargo de encarcelamiento falso.

Los registros judiciales muestran que Granda fue liberado de la cárcel, pero está bajo control eléctrico o con un monitor de tobillo en las condiciones de arresto domiciliario. También recibe una orden de alejamiento, lo que significa que no puede acercarse a la mujer a la que se le acusó de violar. Granda no muestra otros antecedentes penales en los tribunales de Miami-Dade.