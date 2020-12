Muere uno de los economistas más importantes del siglo XX

El Dr. Walter E. Williams, economista prominente y creyente en el capitalismo, ha muerto, y su muerte ha provocado apasionados homenajes de conservadores y otros, quienes lo recordaron por su “feroz” defensa del libre mercado y su “enorme influencia” en la libertad.

Don Boudreaux, un economista de la Universidad George Mason, confirmó la noticia en su blog, escribiendo: “Noticias devastadoras: Walter Williams murió anoche (o temprano esta mañana). Walter ha sido mi colega y amigo durante más de 35 años. Es uno de mis pocos héroes. Escribiré mucho más tarde, pero ahora no estoy en condiciones de decir nada más”.

Conservadores prominentes publicaron homenajes a Williams en las redes sociales.

“Walter Williams fue un héroe estadounidense”, escribió la Fundación Heritage en Twitter. “Nacido en la pobreza, criado por una madre soltera en el norte de Filadelfia, un desertor universitario, superó todo tipo de adversidades para convertirse en un profesor, economista y columnista de renombre nacional”.

Según un editorial del Orange County Register, Williams se crió en los proyectos de vivienda de Richard Allen en Filadelfia, pero “nunca se permitió ser víctima de sus circunstancias. Williams siempre creyó en el valor del trabajo duro y la promesa fundamental de Estados Unidos”.

Argumentó que el gobierno fomentó el racismo por encima de la regulación y las leyes sobre cosas como la concesión de licencias comerciales y la edad mínima, según el periódico, que escribió que Williams argumentó que esas leyes “discriminan sistemáticamente el empleo y el progreso de las personas que son ajenas, recién llegadas y pobres en recursos”.

Creía en el capitalismo y la autopropiedad.

Un importante conservador calificó la muerte de Williams como un “puñetazo en el estómago” y un senador lo etiquetó como una “voz importante para la libertad”

Wow, what a punch in the gut. I am told that one of my heroes, Dr. Walter Williams, passed away. Walter had an enormous influence on me, from the time I was 13-years old; he was my first guest on Life, Liberty & Levin. I'll discuss more tonight on radio. — Mark R. Levin (@marklevinshow) December 2, 2020

El senador estadounidense Rand Paul tuiteó: “Conocí a Walter Williams cuando tenía 17 años. Nunca olvidaré su discurso sobre la conservación. Que DEP esa voz brillante e importante para la Libertad”.

“Vaya, qué puñetazo en el estómago. Me dijeron que uno de mis héroes, el Dr. Walter Williams, falleció. Walter tuvo una enorme influencia en mí, desde que tenía 13 años; fue mi primer invitado en Life, Liberty & Levin. Hablaré más de él esta noche en la radio”, escribió el presentador del programa de entrevistas Mark Levin en Twitter.

El senador de Texas Ted Cruz escribió en Twitter: “Una noticia muy triste. Walter Williams fue legendario. Era brillante, incisivo, ingenioso y profundo. Crecí leyéndolo y él era un feroz defensor del libre mercado y un poderoso defensor de las virtudes de la libertad”.

The wisdom of Walter Williams…. pic.twitter.com/Ao03AJTyZu — judy morris (@judymorris3) December 2, 2020

El escritor conservador Ben Shapiro tuiteó: “Walter Williams fue una persona y un pensador asombroso. Q.E.P.D.”

Thomas Sowell escribió: “Hubo un tiempo en el que la comunidad conservadora negra estaba compuesta por Walter Williams y yo. Sé que Walter solía decir que los dos nunca debíamos volar en el mismo avión, de lo contrario, todo el movimiento desaparecería si el avión se cayera”.

Williams, quien obtuvo muchos títulos, fue autor de docenas de publicaciones durante su vida

Según su sitio web, Williams nació en Filadelfia, Pensilvania. Obtuvo muchos títulos: “un B.A. en economía de la Universidad Estatal de California, Los Ángeles, y un M.A. y Ph.D. en economía de UCLA. También era Doctor en Humanidades de Virginia Union University y Grove City College, Doctor en Leyes de Washington y Jefferson College y Doctor Honoris Causa en Ciencias Sociales de la Universidad Francisco Marroquin, en Guatemala, donde también era Profesor Honorario”.

El Dr. Williams “trabajó en la facultad de la Universidad George Mason en Fairfax, Virginia, como Profesor Distinguido de Economía John M. Olin, desde 1980; de 1995 a 2001, se desempeñó como director de departamento. También se ha desempeñado en las facultades de Los Ángeles City College, California State University Los Ángeles y Temple University en Filadelfia, y en el Grove City College de Pensilvania”, dice su biografía.

Fue autor de más de 150 publicaciones en varias revistas académicas durante su vida, según el sitio web. Escribió 10 libros, entre ellos, America: A Minority Viewpoint, The State Against Blacks, All It Takes Is Guts, South Africa’s War Against Capitalism, que luego fue revisado para la publicación sudafricana, Do the Right Thing: The People’s Economist Speaks, More Liberty Means Less Government, Liberty vs. the Tyranny of Socialism, y también otros proyectos: una autobiografía, Race and Economics: How Much Can Be Blamed On Discrimination? y American Contempt for Liberty.

La biografía señala sus muchas apariciones en radio y televisión y dice que ocasionalmente se desempeñó como presentador en el programa Rush Limbaugh.

“Dr. Williams se desempeña como fideicomisario emérito en Grove City College y la Fundación Reason. Ejerce de director de la Fundación Chase y Americans for Prosperity. También forma parte de numerosas juntas asesoras, entre las que se incluyen: Cato Institute, Landmark Legal Foundation, Institute of Economic Affairs y Heritage Foundation. El Dr. Williams también trabaja de académico afiliado distinguido en el Mercatus Center de la Universidad George Mason”, continúa la biografía.

También menciona las numerosas becas y premios que obtuvo a lo largo de los años.