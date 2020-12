¿Qué causó la ceguera de Andrea Bocelli, famoso cantante de ópera?

El legendario cantante de ópera Andrea Bocelli participó en The Disney Holiday Singalong de ABC el 30 de noviembre de 2020. Mientras BTS cantó su interpretación de “Santa Claus is Comin to Town”, la estrella italiana de la ópera de 62 años interpretó el clásico navideño “Silent Night”.

Aunque muchos espectadores ya han escuchado la hermosa voz de Bocelli, algunos nuevos oyentes pueden haberse sorprendido al ver que la estrella de la ópera es ciega.

It's not Christmas without Andrea Bocelli! 🎄 Relive the magic during the #DisneyHolidaySingalong now streaming, on demand and on Hulu ❤️💫 pic.twitter.com/EAzlW6ty2j — ABC (@ABCNetwork) December 1, 2020

Bocelli no nació ciego cuando llegó al mundo el 22 de septiembre de 1958 en la Toscana, Italia. Sin embargo, le diagnosticaron glaucoma congénito a los 5 meses de edad, una condición poco común que daña los nervios ópticos del ojo, según glaucoma.com.

Si bien el glaucoma congénito puede ser hereditario, es causado por un desarrollo incorrecto del sistema de drenaje del ojo antes del nacimiento. Los síntomas incluyen nubosidad alrededor de la córnea, sensibilidad a la luz y ojos agrandados. Afortunadamente, no todos los casos de glaucoma congénito conducen a la ceguera total, lo que inicialmente era cierto para Bocelli.

El tratamiento quirúrgico, como la cirugía filtrante, también conocida como microcirugía, puede crear un canal de drenaje en el ojo, mientras que la cirugía con láser utiliza luz para crear una pequeña abertura en el tejido ocular. Los tratamientos no quirúrgicos, como las gotas para los ojos y los medicamentos, pueden ayudar ya sea aumentando la salida del gremio del ojo o disminuyendo la producción de líquido dentro del ojo.

Michael Radford, productor de la película The Music of Silence que se basó en la vida de Bocelli, explicó a The Guardian que después de que el cantante naciera con glaucoma en un ojo, “estuvo en el hospital la mayor parte de su infancia hasta que lograron salvar aproximadamente el 10% de la vista en un ojo. Fue catalogado como ciego, pero con una cantidad limitada de vista”.

Bocelli se volvió completamente ciego después de sufrir una lesión en el fútbol a los 12 años

Bocelli, que es considerado en gran medida como el tenor vivo más famoso del mundo y que ha vendido más de 80 millones de álbumes, nunca dejó que su discapacidad lo frenara. A los 12 años, “estaba jugando al fútbol en su escuela para ciegos y alguien pateó una pelota que golpeó su otro ojo y lo cegó”, dijo Radford.

Bocelli describió el incidente del fútbol en una entrevista de 2010 con The Telegraph. Él dijo:

De niño era muy vivaz e incontrolable, me encantaba jugar a fútbol y un día durante un partido me golpearon violentamente en la cara con una pelota en el ojo derecho, el única con el que veía luz y color. Los médicos intentaron curarme con varias operaciones e incluso usaron sanguijuelas, pero no se pudo hacer nada.

A pesar de su ceguera, Bocelli nunca deja de vivir la vida al máximo

Bocelli, quien tiene una hijita, Virginia, con su esposa, Veronica Berti, y que también tuvo dos hijos, Amos y Matteo, con su primera esposa, Enrica Cenzatti, nunca permitió que la ceguera frenara su vida.

Radford, quien trabajó en estrecha colaboración con Bocelli mientras escribía el guion de su película autobiográfica, dijo que la estrella de la ópera “no se considera discapacitada de ninguna manera… Monta a caballo y hace todo tipo de cosas que no te imaginas que una persona ciega podría hacer con los grados de habilidad que logra”.

Si bien la cantante Celine Dion dijo: “Si Dios pudiera cantar, se parecería mucho a Andrea Bocelli”, y la estrella de la ópera puede tocar el piano, la flauta y la guitarra, también tiene pasatiempos fuera de la música. Radford se maravilló, “La última vez que fui a verlo, me saludó subido a un semental andaluz que caminaba solo sobre sus patas traseras y lo estaba controlando. Asombroso. Luego galopó”.

“Hay todos estos trucos que él usa”, continuó Radford. “Patea una silla con el pie para averiguar dónde está. Y, por supuesto, sus otros sentidos están absolutamente desarrollados. Puede oler, tocar, sentir, sobre todo puede oír. Literalmente, chasqueando con los dedos, puede decirte a qué distancia está una pared”.