Hallan el cuerpo sin vida de una influencer de 26 años en Houston

El espeluznante descubrimiento de un empleado de obras públicas del cuerpo de una mujer desnuda en una carretera de Houston el 28 de noviembre ha resuelto la desaparición de Alexis Robinault Sharkey, influencer y consultora del cuidado del cabello y la piel.

El cuerpo fue descubierto porque los pies sobresalían de los arbustos, lo que le permitió al trabajador detectarlo, según ABC13.

Sharkey desapareció el viernes 27 de noviembre, dijo su familia. Su madre publicó en Facebook que su hija casada de 26 años estaba desaparecida. También publicó en Facebook a última hora del domingo 29 de noviembre que se había encontrado el cuerpo de Sharkey, y ahora la policía está confirmando esta última información.

Body of Pennsylvania nat. found on side of Houston hwy Skin&haircare influencer,26yr Alexis Sharkey last seen in Houston area Nov.27,reported missing day later Sharkey moved to Houston w/husb.Jan 2020,while her immed.fam.reside her home state Pennsylvaniahttps://t.co/VGjIM0IgWN

— thomas shilling (@thomasshilling) November 30, 2020