Concursante de este famoso programa de citas, acusado de agresión sexual

Una investigación realizada por ABC sobre las acusaciones de agresión sexual planteadas contra el concursante de The Bachelorette, Uzoma “Eazy” Nwachukwu, se consideró “inconclusa”, según supo Heavy.

Las acusaciones salieron a la luz por primera vez en octubre de 2020, cuando una mujer dijo en una serie de tweets que tuvo un encuentro sexual no consensuado con Nwachukwu. “Ya no me quedaré quieta en silencio, mientras este agresor se exhibe en este programa como un ‘stand up’ o como el ‘cómico’, escribió en un tweet. El hilo fue luego eliminado por recomendación de un asesor legal.

El experto en spoilers Reality Steve, después de escuchar las acusaciones de la mujer de primera mano, dijo que no creía que Eazy volviera a aparecer en la franquicia de Bachelor. Más tarde, en octubre de 2020, informó que la mujer “habló con el equipo legal de NZK Productions el viernes pasado durante 90 minutos y les contó todo lo que había pasado con Eazy. Así que ahora el programa es 100% consciente de las acusaciones en su contra”.

La mujer, que desea permanecer en el anonimato, le dijo a Heavy que además de la conversación que tuvo con el equipo de producción de The Bachelorette, el equipo legal también habló con Nwachukwu sobre las acusaciones.

“Dijo que era consensuada pero yo dije que no … les dije que dije mi verdad para que ya no pueda cargar con la culpa. Si algo pasa de ahora en adelante, es su culpa, no la mía.

En la primera mitad de The Bachelorette, el papel de Eazy ha sido el de simple comediante. Si bien se han destacado las conexiones románticas de otros concursantes, las imágenes de las conversaciones de Eazy con Clare Crawley y Tayshia Adams rara vez han salido al aire.

Es imposible saber si esa es una decisión tomada por ABC a la luz de las acusaciones hechas en su contra, pero se espera que su papel en el programa cambie en el episodio ocho.

Una vista previa del próximo episodio mostró a Eazy en lo que parece ser una cita uno a uno con el tema de una casa encantada con Tayshia. Incluso se le muestra diciendo “Sinceramente, siento que me estoy enamorando de ti”.

Sin embargo, Reality Steve ya ha revelado a los últimos cuatro concursantes, y Eazy no está en la lista. Quedaron 12 hombres después del episodio siete, por lo que sus días en el programa están contados y el episodio ocho puede ser el último.

