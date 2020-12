Adolescente de 18 años atropella voluntariamente a la suegra de su ex

Suzette Penton, madre, abuela y bibliotecaria no pudo sobrevivir a las heridas que sufrió el 9 de noviembre después de que Elijah Stansell, de 18 años, la atropellara en una camioneta de la iglesia que tomó prestada con el permiso de su padre, Paul Stansell, según el sheriff del condado de Polk, Graddy Judd.

Stansell figura como director de ABA Disaster Relief en la Westwood Missionary Baptist Church en Winter Haven, Florida. Elijah Stansell recogió a tres amigos con la intención de “manejar” una “disputa en curso” entre el hijo de Penton, Hunter, y su ex novia, Kimberly Stone, que tenía 15 años y que ahora sale con Stansell.

Junto al viaje y para enfrentar a Hunter en la camioneta, también estaban Raven Sutton, de 16 años, y Hannah Eubank, de 14, según la Oficina del Sheriff del Condado de Polk.

Los cuatro adolescentes se presentaron en la casa de Penton para atacar a Hunter y, según Judd, estacionaron cerca y esperaron a que Penton se fuera. Cuando se fue, el grupo hizo su movimiento.

Pero Penton solo había salido por poco tiempo a una tienda con su hijo menor, y cuando llegó a casa encontró a Hunter siendo golpeado por los dos adolescentes del grupo dentro de su casa.

Stone, Sutton y Eubank huyeron y, según una declaración jurada de arresto, Penton comenzó a tomar fotografías de la camioneta que estaba estacionada en su casa. Sin embargo, Stansell no se escapó, se subió a la camioneta. Fue entonces cuando Judd dijo que Stansell la atropelló.

Según Judd, Stansell “la atropella completamente. Ella tiene huellas de neumáticos en su cuerpo. Le pasó por encima”.

Según la declaración jurada de arresto de Stansell, cuando atropelló a Penton, provocó una lesión cerebral traumática la mujer de 52 años “que involucraba una fractura de cráneo y hemorragia cerebral severa, una pierna rota, una lesión de ligamentos en la rodilla izquiera. Además, aspiraba líquido en sus pulmones”.

El sheriff del condado de Polk, Grady Judd, dijo a los periodistas el 1 de diciembre que después de semanas en estado crítico, Penton murió el 25 de noviembre, y el cargo de intento de asesinato contra Stansell ahora se ha actualizado de intento de asesinato a asesinato en primer grado.

También se enfrenta a tres cargos por animar a delinquir a menores, robo con asalto y agresión a una menor por tener 18 años al tener relaciones sexuales con Stone, de 15 años, quien ha cumplido 16 desde entonces.

Los tres adolescentes más jóvenes serán juzgados como adultos por intento de homicidio y robo con asalto porque terminaron siguiendo.

