El entrenador de una estrella de MTV muere de leucemia. ¿Quién es?

Lio Rush, un luchador profesional que hará su debut en The Challenge: Double Agents de MTV, recientemente compartió un tributo a su entrenador, quien murió después de una batalla contra la leucemia. El entrenador de Rush, RJ Meyer, era una figura muy conocida y querida en el mundo de la lucha libre y murió el 15 de noviembre, anunció su familia.

Meyer, quien también era conocido como Bruiser, fue diagnosticado de leucemia en marzo de 2019, informó Ringside News, y se sometió a un trasplante de médula ósea en octubre de ese año. Sin embargo, su salud siguió deteriorándose y murió a mediados de noviembre. Tara Meyer escribió en Facebook: “Bruiser está en paz ahora. Gracias por todo vuestro amor y apoyo. Le enseñé todos los mensajes, publicaciones y vídeos durante todo el fin de semana y él os escuchó a todos. Os amaba a todos tanto como vosotros lo amabais a él. Gracias por estar siempre con él a lo largo de su viaje”.

Antes de su muerte, Rush publicó en Twitter: “Mi entrenador está perdiendo la batalla contra la leucemia y me está matando absolutamente. Por favor, recen hoy una oración por él y su familia”. Después de que se conociera la noticia de su muerte, Rush publicó una serie de recuerdos y fotos de su entrenador y compartió lo importante que había sido Meyer en su vida y carrera.

Después de que se conociera la noticia de la muerte de Meyer, Rush publicó un largo homenaje a su entrenador, escribiendo: “No habría NINGÚN Lio Rush si no fuera por este hombre… Entré en el centro de capacitación de MCW cuando tenía 18 años y hace 6 años estaba ansioso por aprender. Vio algo especial en mí y se tomó el tiempo no solo para ser mi entrenador en la escuela, sino también para ser mi mentor en la vida”.

Terminó su publicación escribiendo: “Él es un gran motivo por el que todavía estoy vivo hoy. Esto es desgarrador y devastador, pero también me da esperanza y calienta mi corazón al saber que no solo yo, sino todos los que él ayudó y todos los que se cruzaron con él en un momento de su vida continuarán con su legado y su nombre. A mi coach, mi entrenador, mi mentor, un luchador increíble y un padre amoroso, que DEP uno de los más grandes. Te quiero.”

Más tarde también compartió en Twitter: “Todo lo que haga en la lucha libre de ahora en adelante estará dedicado a él para continuar con su legado. Fue uno de los grandes que nunca llegó al “escenario principal”, pero entrenó a tanta gente que lo hizo”. Rush pareció hacer precisamente eso, ya que el 25 de noviembre le dedicó su victoria.

I’m going to look back on this picture one day and thank God I never gave up on my first love. I’m going to continue to push. Continue to be hungry. Continue to break down the doors and continue to make history. #Wrestling Photo Cred – @Marki3marc pic.twitter.com/G6h2dxCFDp

— Lio Rush (@TheLionelGreen) November 18, 2020