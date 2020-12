Youtuber mata a su novia embarazada involuntariamente y lo muestra a sus seguidores

Un youtuber fue arrestado después de una transmisión en vivo en la que maltrató a su novia embarazada hasta que ella murió. El youtuber ruso Stas Reeflay, cuyo nombre real es Stanislav Reshetnikov, fue acusado de obligar a Valentina Grigoryeva, su novia embarazada, a salir a su balcón con solo su ropa interior en temperaturas heladas, según informa The Sun.

La mujer de 28 años murió luego de una presunta hipotermia en su casa en el pueblo de Ivanovka cerca de Moscú, todo mientras Reeflay continuaba transmitiendo. Durante la transmisión en vivo, se pudo ver a Reeflay, de 30 años, arrastrando a su novia al interior y colocándola en el sofá mientras intentaba revivirla. La transmisión continuó durante más de dos horas incluso cuando llamó a una ambulancia y llegaron los paramédicos y declararon muerta a la joven.

Se está llevando a cabo una investigación sobre la transmisión y el papel de Reeflay en la muerte de su novia. The Sun informó que el Comité de Investigación de Rusia dijo: “Se están verificando las acciones ilegales contra el fallecido por parte del joven en cuya casa se encontró el cuerpo”. Si se determina que Grigoryeva murió de hipotermia, Reeflay se podría enfrentar hasta dos años de prisión.

#Entérate Una mujer murió durante una transmisión en vivo del bloguero Stanislav Reshétnikov, mejor conocido como “Reeflay Panini” 😮 https://t.co/GwDj3Y9RUj — @diario24horas (@diario24horas) December 3, 2020

Reeflay continuó transmitiendo incluso después de darse cuenta de que su novia no respondía

Los medios de comunicación locales varían en sus informes sobre el motivo de Reeflay para poner a su novia en el balcón. Algunos informan que sus fans le pagaron $ 1,000 para que lo hiciera durante la transmisión en vivo, según The Sun, mientras que otros dijeron que la echó al balcón después de que tuvieran una pelea.

Después de que Reeflay llevara a su novia al interior de su casa en la perturbadora transmisión en vivo, se le pudo escuchar decir: “Valya, ¿estás viva? Mi conejita, ¿qué te pasa? ” según el The Sun. “Valya, Valya, maldita sea, parece que estás muerta. Bunny, vamos, dime algo. Me estoy preocupando. Maldita sea… No siento los latidos de su corazón”.

Reeflay también regresó a sus espectadores y se sentó frente a su cámara, diciendo: “Chicos … Sin pulso … Está pálida. Ella no respira”, mientras continúa grabando con el cuerpo de su novia de fondo. También dijo: “Despierta, Valya, te amo, despierta”.

El canal de Reeflay ahora se ha eliminado de la plataforma.

Muchos piden un cambio en las leyes sobre lo que se puede transmitir

Los medios locales informaron que se sabía que Reeflay abusaba de su novia en videos y que anteriormente se había transmitido a sí mismo rociándola con pimienta en la cara, golpeándola o abusando verbalmente de ella. Uno de los amigos de Grigoryeva dijo que sus transmisiones a menudo estaban “llenas de crueldad” hacia su novia embarazada, escribió The Sun. El medio informó que Reeflay ganó su dinero con donaciones en línea de sus fanáticos para continuar produciendo ese contenido.

La muerte de Grigoryeva ha enfurecido a muchos que dicen que la “violencia de género” debe prohibirse online, ya que videos como estos son increíblemente fáciles de encontrar. La activista Liza Lazerson criticó a YouTube por prohibir videos que muestran senos de mujeres pero permitir videos como Reeflay que muestran violencia contra las mujeres “sin problemas”, informó The Sun.

Lazerson dijo: “La mujer muere en vivo y la audiencia envía donaciones al asesino. Esto debe terminar. Estos videos se transmiten ante todo el mundo, lo que significa que algo no funciona. Hasta que esto se arregle, la censura es necesaria”.

Si sufre violencia de género en los EE. UU, consulte la línea directa nacional contra la violencia de género o llame al 1-800-799-SAFE (7233) para obtener apoyo confidencial y anónimo las 24 horas, los 7 días de la semana.