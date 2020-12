Aparece un tercer monolito misterioso en California. ¿Quién lo construyó?

Después de que dos avistamientos de monolitos se volvieran virales, ahora apareció un tercero. La última estructura misteriosa se encuentra en Atascadero, California, y se parece mucho a la primera estructura que se encontró en Utah.

Esto es lo que necesita saber sobre el tercer monolito.

El tercer monolito se encontró en California y es similar en forma y tamaño al monolito de Utah

🚨 🚨 BREAKING NEWS 🚨 🚨 There is currently a monolith at the top of Pine Mountain in Atascadero!! (Photos by @Atownreporter) pic.twitter.com/0vPhEWYkeY — Connor Allen (@ConnorCAllen) December 2, 2020

El último monolito se parece mucho al primer monolito que se vio en Utah. Puedes ver fotos del monolito más nuevo en el tweet de arriba.

Atascadero News informó que este nuevo monolito está en la cima de Pine Mountain en Atascadero y tiene tres lados, al igual que la estructura de Utah. La misteriosa estructura mide 10 pies de alto y 18 pulgadas de ancho.

La estructura pesa alrededor de 200 libras y no está pegada al suelo. Los funcionarios suponen que este es hueco y puede estar hecho de acero inoxidable.

Gary Lyons, un excursionista local, le dijo a KTVU que vio el tercer monolito el miércoles por la mañana, pero no lo vio el día anterior.

Los funcionarios dijeron que este objeto tiene algunas diferencias con el de Utah. Tiene casi la misma altura pero un poco más delgado, informó Atascadero News. Éste no está soldado ni unido al suelo, a diferencia del de Utah.

Los excursionistas ya están visitando la estructura para tomar fotos del objeto y verlo en persona, pero las autoridades advierten que este podría ser derribado simplemente con un fuerte empujón.

Esta es la tercera estructura que aparece

We know many of you are interested in the monolith that has gone viral on social media. You can find the Bureau of Land Management (@BLMNational) official statement and more information below: — BLM Utah (@BLMUtah) November 24, 2020

El monumento en el Atascadero es el tercero en aparecer en aproximadamente un mes. El monumento de Utah fue descubierto el 18 de noviembre cuando el Departamento de Seguridad Pública de Utah Aero Bureau estaba trabajando con la División de Recursos de Vida Silvestre de Utah para contar ovejas de cuerno grande, informó Seattle Times. Desapareció la noche del 27 de noviembre.

El fotógrafo Ross Bernards de Edwards, Colorado, compartió en Instagram que fue testigo de cómo cuatro hombres se lo llevaron. El usuario de TikTok Sylvan Slacks publicó un video en el que afirma ser parte del grupo que se lo llevó.

Mientras tanto, el monolito de Rumania se vio por primera vez el 26 de noviembre en la ciudad de Piatra Neamt, informó Daily Mail. También se informó que éste medía nueve pies de altura y también desapareció durante la noche. CNET informó que el periodista local Robert Iosub dijo que se creía que el tercer monolito estaba hecho por una “persona no identificada, un soldador local” y que no se sabía quién se lo llevó. Este tercer monolito se encontró en una propiedad privada y medía entre 9,8 y 13,1 pies de altura, informó Fox News.

A shiny metal monolith vanished from Romania’s mountainous Neamt county, four days after its sudden appearance close to an ancient Dacian fortress sparked speculation it may be related to a mystery structure seen in the United States https://t.co/3gAljvbVoO 1/4 pic.twitter.com/x9jRy0GD1t — Reuters Science News (@ReutersScience) December 1, 2020

La desaparición del monolito en Rumania es aún más misteriosa que la de Utah, y hay pocas pistas sobre lo que le sucedió. El monolito de Utah y el monolito de Atascadero se ven bastante diferentes de la estructura de Rumania, que tenía lo que parecían ser círculos interconectados dibujados en su superficie.