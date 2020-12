Muere a los 58 años de COVID-19 un pastor de California por oficiar misa al aire libre

Bob Bryant era un pastor de una iglesia del condado de San Bernardino, California, que murió de COVID-19 después de dirigir servicios al aire libre para su comunidad.

Bryant, 58 años, era pastor asociado en la Iglesia Comunitaria Water of Life en Fontana. Su esposa también contrajo el virus. “Es con gran pesar que compartimos que el pastor Bob Bryant falleció el lunes 30 de noviembre y fue plenamente acogido en los brazos de Jesús”, escribió la iglesia en su sitio web.

“Muchos de vosotros habéis orado y luchado por su bienestar y curación milagrosa. Ha sido inspirador ver a nuestra familia de la iglesia reunirse para luchar por el pastor Bob y cuidar de la familia Bryant… Hoy, el pastor Bob está donde siempre le ha gustado estar, en la presencia de Jesús. Amaba a Dios y amaba a las personas con gran pasión. Celebramos su vida y cómo vivió y nos influyó para amar como amó Jesús”.

Aunque los tributos inundaron la página de la iglesia, recordando la fe del pastor y los actos caritativos hacia los demás, algunas personas evidenciaron que el COVID-19 fue el responsable de su pérdida. Uno escribió: “Definitivamente podría haberse evitado. Mis condolencias.”

Esto es lo que necesitas saber:

La esposa de Bryant describió cómo se intensificaron sus síntomas

En una entrevista con NBC Los Ángeles, la esposa de Bryant describió cómo sus síntomas empeoraron. “Bob tuvo todos los síntomas. Empezó a tener más y más síntomas”, explicó al canal de televisión. “En tres horas me llevaron de regreso a la entrada y le pusieron a Bob un respirador”.

La iglesia ha celebrado servicios al aire libre durante la pandemia, y Lori Bryant contó al canal de televisión que no está claro cómo ella y su esposo contrajeron el virus.

Un tributo señaló cómo Lori esperaba en el parking mientras su esposo estaba en el hospital.

“Bob tuvo mucho, mucho cuidado porque tenía algunos problemas de salud, así que ha estado muy muy prudente y podrías ser tú”, dijo.

En Facebook, la esposa de Bryant escribió: “¡¡Este es Bob!! Amante radical de Dios, de su familia y de la próxima generación”.

En otra publicación, ella escribió: “Es con el corazón roto y la gratitud que os hago saber que Bob se ha ido para encontrarse con el Señor a las 9:45 esta mañana. Luchó hasta el final y también lo hicieron sus médicos y enfermeras. El amor y el apoyo, la oración y la generosidad que nos rodean continúan sorprendiéndome. Continuad orando como Bob ora y creed que Dios está cambiando esto. Definitivamente no es la forma en que esperábamos que se fuera, pero él está haciendo algo, Dios está haciendo algo ahora mismo. Orad por la familia. ¡¡Los mantendré informados sobre la celebración conmemorativa de la maravillosa vida de Bob!!”

Antes de que muriera, ella compartió una publicación que decía: “Acabo de hablar con el médico. El recuento de enzimas musculare ha seguido aumentando. Esto tiene al médico desconcertado y por eso Lori está pidiendo oraciones para que el médico tenga la sabiduría de saber cómo solucionarlo. Desafortunadamente, esta enzima muscular impacta todo el cuerpo – órganos, estructura esquelética, todo – lucha contra cada área de su cuerpo. El médico continuará haciendo una prueba cada cuatro horas para verificar estas enzimas. También están comprobando si hay convulsiones, aunque no hay signos de que haya tenido alguna. En una nota positiva, le han permitido dejar de tomar varios medicamentos, incluido el sedante, y han reducido la cantidad de medicamentos para la presión arterial. Sus pulmones están casi iguales, no peor. El médico dijo que está en paz pero no consciente. Todavía no puede respirar por sí solo”.

Bryant fue recordado por su bondad y su fe

Su comunidad llenó las redes sociales de homenajes. Estos son algunos de los comentarios que se dejaron en la publicación de Facebook de Water of Life Community Church sobre la muerte de Bryant:

“El pastor Bob impactó al mundo, especialmente a mi familia y el ministerio en Uganda, se mantuvo firme en enseñar la verdad de la palabra de Dios, lo amaba tanto cada vez que lo veía enseñar, amaba tanto a Dios en todo lo que hacía, estamos muy tristes de perderlo pero sabemos que ahora está con Dios, es muy difícil encontrar personas que entreguen su vida para servir a Dios tan fieles como él, para su familia que sean fuertes y que sepan que Bob se ha ido para estar con Dios, y eso es lo que todos buscamos, sigamos sirviendo a Dios como él lo hizo para que también estemos con Dios”.

“Mis oraciones van para la familia, él oró por mi hija y cuando me bauticé por segunda vez, lo hizo el padre Bob y fue todo un honor, realmente lo extrañaremos”.

“Descanse en paz, Pastor Bob. Realmente extrañaremos su bondad, fe y amor por Dios. Gracias por las hermosas palabras y oraciones con las que me bendijo. Tocó mi corazón tan profundamente y supo las palabras adecuadas para bendecirme. ¡¡Gracias!! ❤💔”.

“Me ayudaste económicamente cuando lo necesitaba y oraste por mí, mil gracias Pastor Bob Bryant, tocaste profundamente mi corazón, de verdad ❤️ Se te extrañará de verdad. Oro por la paz y el consuelo de su familia”.