Ubicaciones de los monolitos que han aparecido: mapas, coordenadas y fotos de las estructuras.

Hasta el momento se han visto tres misteriosos monolitos: dos en los Estados Unidos y uno en Rumania. Dos de los tres han desaparecido, pero el tercer monolito que apareció en California sigue en el lugar al momento de realizar esta publicación. ¿Dónde estaban ubicados estos monolitos? ¿Qué pistas tenemos sobre su origen hasta ahora? Aquí encontrará todo lo que necesita saber sobre los mapas y las coordenadas de dónde se encontraron, junto con fotos que muestran su apariencia.

El primer monolito fue encontrado en Utah y luego desapareció

"We have received credible reports that the illegally installed structure, referred to as the “monolith” has been removed by an unknown party. The BLM did not remove the structure which is considered private property…" More: https://t.co/ZXJDGzxDaD pic.twitter.com/xXHdijk496 — BLM Utah (@BLMUtah) November 29, 2020

El primero de los tres monolitos se encontró en Utah. Fue descubierto el 18 de noviembre cuando la Oficina Aeroespacial del Departamento de Seguridad Pública de Utah contaba ovejas de cuernos grandes en la parte sureste del estado, compartió la Oficina de Administración de Tierras. El monolito se instaló en el suelo en un área remota.

Las imágenes de Google Earth parecían indicar que la estructura había estado allí al menos desde el año 2015 o 2016, pero el teniente Nick Street del Departamento de Seguridad Pública dijo que podría haber estado allí durante 40 o 50 años, informó Daily Mail. Debido a la línea de tiempo, una teoría es que podría haber sido parte de una serie de obras de arte realizadas por John McCracken, quien murió en 2011.

Los usuarios de Reddit lograron rastrear la ubicación del monolito aquí. Esta es la ubicación que encontraron en Google Earth. Otra persona en la discusión de Reddit compartió un enlace de Google Maps de la ubicación aproximada de donde solía estar el monolito, que puede ver a continuación. Heavy no ha visitado esta ubicación, por lo que no puede confirmar si es exacta. Es difícil llegar a esta, por lo que probablemente no se descubrió durante mucho tiempo, han dicho los expertos.

En la noche del 27 de noviembre la estructura desapareció.

We may not know if an extraterrestrial or earthling installed the “monolith” structure, but we can confirm that it has been taken by an unknown party or parties. More: https://t.co/zmlHF4kPn9 #monolith #utahmonolith #utah pic.twitter.com/TiQMHK9cyM — BLM Utah (@BLMUtah) November 30, 2020

Ross Bernards, un fotógrafo de Colorado, dijo que vio a un grupo de cuatro hombres tomar el monolito. Dijo que una vez que lo hicieron caer, lo cortaron en pedazos y se lo llevaron en una carretilla. Le dijo al Seattle Times que escuchó a un hombre decir: “Por eso no dejas basura en el desierto”.

A continuación, puede ver lo que sucedió en la publicación de Bernards

Más tarde, Sylvan Slacks publicó en TikTok que él y sus amigos eran los responsables.

Andy Lewis, un guía de salto BASE, le dijo a The Salt Lake Tribune que él era parte del grupo que había tomado el monolito. Dijo que no pusieron la estructura en su lugar, sino que la quitaron para ayudar al medio ambiente. El origen del monolito aún se desconoce.

El segundo monolito que apareció en Rumania también ha desaparecido

A similar alien-looking pillar, was spotted in a Utah desert in the United States about two weeks ago. It disappeared after generating much excitement internationally among science-fiction fans 2/4 pic.twitter.com/wRNIMggkoN — Reuters Science News (@ReutersScience) December 1, 2020

Un segundo monolito apareció en Rumania y fue encontrado el 26 de noviembre. Este estaba ubicado en la colina Batca Doamnei en la ciudad de Piatra Neamt, a pocos metros de la Fortaleza Petrodava Dacian, informó Daily Mail. Estaba en una propiedad privada en un sitio arqueológico que estaba protegido.

A continuación se muestra una ubicación aproximada del monolito, según informes que lo ubican cerca de la antigua fortaleza de Petrodava en Rumania. Tenga en cuenta que esta no es una ubicación exacta, sino un mapa aproximado basado en informes de la región.

Esta estructura tenía unos nueve pies de altura. El 30 de noviembre desapareció, informó CNET. Una publicación local informó que se vieron “luces misteriosas” en el área alrededor del momento en que desapareció.

El tercer monolito apareció en California

🚨 🚨 BREAKING NEWS 🚨 🚨 There is currently a monolith at the top of Pine Mountain in Atascadero!! (Photos by @Atownreporter) pic.twitter.com/0vPhEWYkeY — Connor Allen (@ConnorCAllen) December 2, 2020

El tercer monolito es similar en forma y tamaño al que se encontró en Utah. Este se encuentra en la cima de Pine Mountain en Atascadero, California, informó Atascadero News. Tiene tres lados y mide 10 pies de alto por 18 pulgadas de ancho. Como el monolito de Utah, parece tener remaches y estar soldado en los lados.

En Reddit, los usuarios compartieron una ubicación aproximada del monolito de Atascadero estas son las coordenadas “35.4938903504617, -120.66098790465516”.

Paso Robles Daily informó que el monolito se encuentra en la cima de Pine Mountain en Stadium Park. Proporcionaron el siguiente mapa aproximado, que muestra la zona de Stadium Park Trail. Una vez más, esta puede no ser una ubicación exacta, pero puede ser el área general donde puede encontrar el monolito:

Gary Lyons, un excursionista local, le dijo a KTVU que vio el tercer monolito el miércoles por la mañana, pero que no lo vio el día anterior.

Este pesa alrededor de 200 libras y no está agarrado al suelo, informó Atascadero News. Parece un poco más delgado que la estructura de Utah. Las autoridades han advertido a los excursionistas que visitan la zona, que se mantengan a distancia, ya que un fuerte empujón podría hacer que este se caiga.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: 48 jugadores de la NBA con Covid-19 a días de comenzar la temporada