48 jugadores de la NBA con Covid-19 a días de comenzar la temporada

La National Basketball Association (NBA) de Estados Unidos en conjunto con la Asociación de Jugadores de la NBA (NBPA) anunciaron en la noche de este miércoles que 48 de los jugadores de la liga dieron positivo por coronavirus de los 546 jugadores examinados en total, es decir, el 8,7% en total.

Estas pruebas se realizaron en la fase de prueba inicial, las respectivas pruebas se realizaron desde el 24 hasta el 30 de noviembre, las cuales se hicieron por protocolo antes de que los jugadores regresaran a la sede de sus equipos para dar comienzo al inicio a los entrenamientos individuales. Por el momento se desconocen los nombres de los afectados a semanas del inicio de la temporada regular, el próximo 22 de diciembre.

En cuanto a los primeros partidos de pretemporada de la NBA, estos están programados para iniciar a partir del próximo 11 de diciembre hasta el 19 del mismo mes.

Para la NBA estos resultados eran de esperarse, debido a que los jugadores de baloncesto están regresando de sus respectivas ciudades luego de la finalización de la temporada y el periodo vacacional que se les concedió por parte de la Liga. Además, estos test debían realizarse de acuerdo a los protocolos de salud y seguridad exigidos por la Liga para mitigar la propagación del virus, teniendo en cuenta que, para esta temporada, los equipos tendrán que viajar nuevamente por todo el país, y que la ‘burbuja’ de Disney ya es historia.

Sin embargo, esta cifra que se ha dado a conocer en las últimas horas, refleja un aumento considerable de casos positivos con el virus a comparación de los que se reportaron a principios de la cuarentena en la temporada anterior, por ello han determinado realizar pruebas a todos los jugadores de manera periódica durante la temporada regular, debido a la tasa de positividad que se ha registrado.

De acuerdo a Shams Charania de The Athletic citando información de la competición, los jugadores que han dado positivo tendrán que ser aislados hasta que el resultado de la prueba de negativo.

“Cualquiera que haya dado positivo en una prueba durante esta fase inicial de prueba en el campus de su equipo está aislado hasta que se le autorice a abandonar el aislamiento según las reglas establecidas por la NBA y la Asociación de Jugadores de acuerdo con las directrices de los CDC”,según el comunicado que difundieron la NBA y NBPA.

Everyone across NBA expected a number of positive tests because players are reentering their markets and restarting the league’s cohesive health/safety protocols. This is part of the process and similar to when players were tested in-market prior to the July restart in Orlando. https://t.co/kRm5X9avQQ — Shams Charania (@ShamsCharania) December 2, 2020

¿Cuáles son los protocolos de esta temporada?

Entre las medidas de salubridad que ha impuesta la NBA para evitar una cadena de contagios y brote significado entre los equipos de la competición, es que se ha establecido que cualquier jugador que de positivo por Covid-19 y que sea asintomático, tiene prohibido entrenar con su respectivo equipo, como mínimo, durante diez días.

¿Quiénes son los jugadores contagiados?

Por el momento se desconocen los nombres de los jugadores que han dado positivo por Covid-19, sin embargo, el equipo de los Golden State Warriors confirmaron que dos de sus jugadores habían sido parte del grupo de 46 de contagiados, por ello, el equipo retrasó los entrenamientos individuales.

Bob Myers, presidente de operaciones de baloncesto y gerente general de los Golden State Warriors, reconoció que estos resultados no los tomó por sorpresa ya que muchos jugadores “volvían a actividades después de haber estado fuera mucho tiempo. Esto de alguna manera demuestra que los protocolos y las pruebas están funcionando”.

Bob Myers said two Warriors players have tested positive for COVID-19 in the welcome process. "As a result, we've been delayed one day." Individual workouts tomorrow, practices pushed to next Monday. Won't disclose the players. — Anthony Slater (@anthonyVslater) December 1, 2020

Otro de los equipos de la NBA que ya se pronunció fueron los Washington Wizards, quienes informaron de un caso positivo en su plantilla de jugadores, sin dar nombres.

Two players for the Golden State Warriors and another for the Washington Wizards have tested positive for COVID-19. #NBA https://t.co/iDYfyziktO — Rappler Sports (@RapplerSports) December 2, 2020

