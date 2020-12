El vicepresidente Mike Pence fue vacunado contra el Covid-19 [VIDEO]

Luego de que la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) aprobara de emergencia la vacuna contra el Covid-19 de Pfizer y Biontech en territorio de los Estados Unidos, la nación americana comenzó hace algunos días a vacunar a la población de riesgo, como lo son los sanitarios y personas de la tercera de edad, contra el virus, para empezar a hacerle frente a la pandemia, que ha golpeado fuertemente al país.

A pesar de esta gran noticia, que brinda un panorama esperanzador para todos los norteamericanos, todavía hay muchas personas reacias a ponerse la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, quizás, por los efectos secundarios que esta causa, y la reacción alérgica de la misma en una trabajadora de la salud en Alaska y dos personas en el Reino Unido.

Por ello, la Casa Blanca de los Estados Unidos, ha iniciado una especie de campaña pública para fomentar la vacunación en todo el país, empezando por sus máximos funcionarios. Siguiente esta línea, se tenia previsto para la mañana de este viernes 18 de diciembre, que el aún vicepresidente del país, Mike Pence, se vacunara contra el Covid-19 en un acto público ante las cámaras, esto con la intención de mostrar la seguridad, eficacia de la vacuna y animar a la población a seguir su ejemplo.

Mike Pence llevó a cabo esta jornada de vacunación en compañía de su esposa, la segunda dama Karen Pence, quien también recibió la vacuna de Pfizer. De esta manera, él se ha convertido en el primer miembro de la administración de Donald Trump, en recibir la vacuna. Además, del vicepresidente Pence, en este acto, también se vacunaron otros funcionarios de la Casa Blanca, como lo fueron el Médico General de la Nación, Jerome Adams. Las vacunas fueron aplicadas por personal médico del hospital militar Walter Reed.

En los próximos 21 días, todos recibirán nuevamente la segunda dosis de la vacuna, para completar el proceso y que sea 100% efectivo.

Vice President Mike Pence, second lady Karen Pence and Surgeon General Jerome Adams just received their first doses of the Pfizer coronavirus vaccine. https://t.co/GonWFGXbAr pic.twitter.com/DS4U8MYwLs

— CNN (@CNN) December 18, 2020