La FDA aprueba uso de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 en EE.UU.

La Administración de Drogas y Alimentos de EE.UU. (FDA) autorizó este viernes el uso de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer y BioNTech para uso de emergencia en los Estados Unidos, lo que significa que el gobierno federal empezará a distribuir las dósis a los estados de la Unión Americana.

Así lo dieron a conocer varios medios como CNN y CNBC, donde se reportó que el organismo federal aceptó la recomendación que apenas el jueves hizo el Comité Asesor de Vacunas y Productos Biológicos Relacionados, que dio su visto bueno a la inmunización.

Asimismo, a través de su cuenta de Twitter, la FDA confirmó la noticia y aseguró que la vacuna funciona para personas mayores de 16 años.

Today, FDA issued the first emergency use authorization (EUA) for a vaccine for the prevention of #COVID19 caused by SARS-CoV-2 in individuals 16 years of age and older. The emergency use authorization allows the vaccine to be distributed in the U.S. https://t.co/1Vu0xQqmCB pic.twitter.com/c8maeePP9O

— U.S. FDA (@US_FDA) December 12, 2020