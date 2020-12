Luz verde de expertos a aplicación de vacuna del COVID-19 en EE.UU: ¿Qué sigue?

Luego de varias horas de una intensa reunión ocurrida este jueves, seguida online, el Comité Asesor de Vacunas y Productos Biológicos Relacionados de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) recomendó a la FDA la autorización del uso de emergencia de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer BioNTech.

Tras analizar varios tópicos, 17 miembros del Comité de expertos votaron a favor, contra cuatro en contra y uno que se abstuvo, según lo dio a conocer CNBC.

Ahora la decisión final estará en manos de la FDA, que deberá emitir su respuesta final en los próximos días. Aunque su determinación es independiente, el apoyo del Comité de expertos da amplias esperanzas de que la respuesta sea positiva, ya que son ellos quienes han emitido sus comentarios antes de aprobarse todo tipo de vacunas anteriormente, como ha sido el caso de la sinmunziaciones contra la influenza.

Según los últimos cálculos de las autoridades de salud de Estados Unidos, hasta el momento en el país unos 15 millones de personas han sido infectadas con el virus y unas 288,000 han perdido la vida.

Dentro de los puntos a destacar en su análisis sobre la vacuna, la junta mencionó que las personas con historial clínico de alergias a los componentes de la vacuna no deben ponérsela.

“Durante las últimas dos semanas, hemos estado trabajando con Pfizer para generar hojas de datos e información de prescripción”, afirmó la doctora Marion Gruber, directora de la Oficina de Investigación y Revisión de Vacunas en el Centro de Evaluación e Investigación de Productos Biológicos de la FDA.

A pesar de la determinación del panel de expertos, CNN explicó que ello no significa que ya está autorizado de manera oficial el uso de la vacuna en los estados de la Unión Americana de manera inmediata, ya que el organismo encargado de tomar la decisión final es la FDA.

“La FDA decidirá si emitirá o no una autorización de uso de emergencia para la vacuna. La EUA de la FDA permite que comience el envío, pero las inyecciones aún no se pueden administrar hasta que el comité asesor de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos recomiende la vacuna”, dijo el citado canal de noticias.

CNN destacó además que el Comité Asesor de Prácticas de Inmunización de los CDC sostendrá reuniones de emergencia el viernes y el domingo para determinar si ellos también recomendarán o no que la vacuna se aplique en el país, lo que será el último paso para que las vacunas empiecen a ponerse en pacientes en Estados Unidos.

La gran pregunta ahora será si la FDA autorizará la vacuna de Pfizer y BioNTech para grupos que inicialmente no s ehan considerado, como mujeres embarazadas y niños menores de 16 años.

