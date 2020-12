Se detectó en Estados Unidos la primera reacción alérgica grave a la vacuna de Pfizer

En el día de ayer, miércoles 16 de diciembre, las autoridades sanitarias de los Estados Unidos informaron que luego de recibir la vacuna de Pfizer y BioNTech, una mujer trabajadora de la salud en el Estado de Alaska tuvo “una reacción alérgica grave”.

A través del New York Times se detalló que la reacción alérgica de la mujer, catalogada como grave, se dio luego de que en el martes le fuera aplicada la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19, pero que se encontraba en una condición estable luego de ser hospitalizada.

