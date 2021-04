Muere Michael Collins: ¿Cómo murió el astronauta del Apollo 11 que llegó a la Luna?

Michael Collins, para muchos conocido como el “astronauta olvidado” que piloteó el Apollo 11 mientras que Neil Armstrong y Buzz Aldrin caminaban sobre la Luna, murió este miércoles a los 90 años luego de “una valiente batalla contra el cáncer”, según informaron los familiares del exmiembro de la NASA.

De acuerdo a la información brindada por NPR, La muerte de Michael Collins fue confirmada a través de la cuenta de Twitter oficial del exastronauta, donde familiares colgaron un comunicado en su memoria.

“Lamentamos compartir que nuestro amado padre y abuelo fallecieron hoy, después de una valiente batalla contra el cáncer”, comienza el comunicado de la familia de Collins.

A continuación, la publicación destaca: “Pasó sus últimos días en paz, con su familia a su lado. Mike siempre enfrentó los desafíos de la vida con gracia y humildad, y enfrentó este, su desafío final de la misma manera”, dice un tramo del comunicado difundido por familiares de Collins, quien a diferencia de Armstrong y Aldrin nunca caminó sobre la Luna.

Steve Jurczyk, administrador de la NASA, brindó declaraciones respecto a la muerte de Collins y la NASA difundió el testimonio a través de sus redes sociales. “La NASA lamenta la pérdida de este piloto y astronauta consumado, un amigo de todos los que buscan ampliar el potencial humano”, subrayó Jurczyk.

We mourn the passing of Apollo 11 astronaut Michael Collins, who piloted humanity’s first voyage to the surface of another world. An advocate for exploration, @AstroMCollins inspired generations and his legacy propels us further into the cosmos: https://t.co/47by569R56 pic.twitter.com/rKMxdTIYYm

— NASA (@NASA) April 28, 2021