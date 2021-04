En West Virginia pagarán a jóvenes que se vacunen contra el COVID: ¿Cuánto?

El estado de West Virginia se propone convencer a jóvenes de entre 16 y 35 años a que se apliquen la vacuna contra el coronavirus. Para ello ofrecerá bonos ahorros de 100 dólares a las personas comprendidas en este rango etario. West Virginia quiere inmunizar cuanto antes al grupo demográfico que los expertos consideran es el que puede propagar más rápido el COVID-19.

West Virginia to give young people $100 bond to get vaccine https://t.co/PHqBzsWyvW — BBC News (World) (@BBCWorld) April 27, 2021

El pasado lunes 26 de abril, el gobernador republicano Jim Justice anunció la inminente aplicación de la medida. En West Virginia hay 380 mil jóvenes de entre 16 y 35 años.

Today I announced that West Virginia will now offer a $100 savings bond to residents age 16 to 35 who choose to get vaccinated. Read more from today’s press briefing ⬇️https://t.co/Afbi9dKLGN — Governor Jim Justice (@WVGovernor) April 26, 2021

Justice explicó por qué otorgará bonos ahorros y no dinero en efectivo. Resaltó su deseo de que los jóvenes “vean y entiendan realmente que han hecho algo que es realmente significativo”.

El Estado de West Virginia intenta acelerar su campaña de vacunación. A esta medida se le sumaría la implementación de vacunatorios en centros públicos como las escuelas, ferias y centros comerciales.

West Virginians between the ages of 16 and 35 who get the Covid-19 vaccine will receive a $100 savings bond, governor announces. https://t.co/pQsynD3wbg — NBC News (@NBCNews) April 27, 2021

Actualmente, tan solo el 47.5 de los residentes mayores de 16 años han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus.

“Tenemos que pasar de nuestra población mayor a nuestra población más joven. Los jóvenes son la clave en este momento”, expresó Justice.

El número de contagios se reduce en West Virginia

Las autoridades del estado de West Virginia contemplan con alegría un marcado descenso en la curva de contagiados de coronavirus.

La semana pasada, el número de casos se redujo en un 12% (se contabilizó un total de 1702 positivos) en relación a la semana anterior.

La baja es una tendencia que ya lleva tres semanas. Hasta el viernes 23 de abril había en el Estado 260 personas hospitalizadas por COVID-19.

Ayne Amjad, funcionario de salud del Estado de West Virginia, anunció que 162 muertes contabilizadas como coronavirus no fueron precisamente por esa enfermedad.

El gobernador Jim Justice ya advirtió que podría levantar la obligatoriedad del uso del barbijo en caso cuando consigan vacunar al 70% de la población de jóvenes comprendidos entre los 16 y 35 años.

La medida del bono es consecuente con lo anunciado por el presidente Joe Biden la semana pasada, quien anunció exenciones fiscales para aquellas empresas que otorguen a sus empleados un día libre para ir a vacunarse.

Joe Biden quiere llegar al 4 de julio con el país inmunizado

El presidente de los Estados Unidos Joe Biden reivindicó el trabajo mancomunado del país para hacer frente a la pandemia del coronavirus. El líder de la Casa Blanca volvió a poner el 4 de julio como una fecha ideal para celebrar la inmunización total de la nación.

“Aunque todavía tenemos un largo camino por recorrer en este lucha, mucho trabajo por hacer en mayo y junio para llegar al 4 de julio (fiesta de la independencia), hemos hecho un progreso impresionante gracias a todos ustedes, los estadounidenses”, expresó Biden este martes desde la Casa Blanca.

🇺🇸 | EEUU El congresista indio-americano, Raja Krishnamoorthi, solicitó al presidente Joe Biden que el excedente de millones de vacunas de AstraZeneca fueran distribuidas a países donde el coronavirus esté golpeando con mayor fuerza, “incluyendo India, Argentina y otros” pic.twitter.com/B3HRQDDVRC — Coronavirus NEWS🇺🇳 (@CoronavirusNewv) April 25, 2021

Las declaraciones del presidente fueron realizadas el mismo día que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) aconsejaron que personas inmunizadas completamente contra el COVID-19 no tienen la necesidad de usar barbijo en espacios al aire libre.

LEER MÁS: CDC: Vacunados contra el COVID-19 pueden evitar uso de mascarilla

Sigue a AhoraMismo en Instagram