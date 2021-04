Escuela privada de Miami no empleará maestros vacunados por COVID-19: ¿Cuál?

Una profunda controversia atraviesa al plano educativo de la ciudad de Miami, Florida, donde una escuela privada ha enviado una carta a padres de estudiantes y al personal docente para advertir que todo maestro que se vacune contra el COVID-19 deberá permanecer alejado de los estudiantes, según reporta The New York Times.

De acuerdo a la carta enviada la semana pasada por Leila Centner, co-fundadora de la Centner Academy ubicada en Design District, Miami, y obtenida en exclusiva por The New York Times, el establecimiento educativo exige a Los maestros que informen si se vacunan contra el Coronavirus antes del final del año escolar “ya que no podemos permitir que las personas recién vacunadas estén cerca de nuestros estudiantes hasta que se sepa más”.

A private school in Miami, whose co-founder falsely claims spending time around a vaccinated person can affect women's menstrual cycles, informed teachers that if they get vaccinated against Covid-19 they will not be allowed near students. https://t.co/U6WFCSroHF — The New York Times (@nytimes) April 26, 2021

Parte de la nota, cuya copia también fue obtenida por CBS Miami, puedes leerla a continuación:

Hasta nuevo aviso, le pedimos a cualquier empleado que aún no haya recibido la inyección experimental de COVID-19 que espere hasta el final del año escolar. También recomendamos que toda la facultad y el personal posterguen la inyección hasta que haya más investigaciones disponibles sobre si este fármaco experimental está afectando a las personas no vacunadas. Es nuestra política, en la medida de lo posible, no emplear a nadie que haya recibido la inyección experimental de COVID-19 hasta que se conozca más información.

En tanto, otro fragmento de la cuestionada carta expresa: “Decenas de miles de mujeres en todo el mundo han informado recientemente problemas reproductivos adversos simplemente por estar muy cerca de quienes han recibido cualquiera de las inyecciones de COVID-19, por ejemplo, menstruaciones irregulares, sangrado, abortos espontáneos, hemorragia posmenopáusica y amenorrea (pérdida completa de la menstruación)”.

“Nadie sabe exactamente qué puede estar causando estas irregularidades, pero parece que quienes han recibido las inyecciones pueden estar transmitiendo algo de sus cuerpos a aquellos con quienes entran en contacto. Hasta que no se sepa más, debemos pecar de cautelosos cuando se trata del bienestar de nuestros estudiantes y del equipo escolar”, comunica Centner Academy.

Padres y docentes repudian la polémica carta de Centner Academy

Ante este inesperado correo electrónico que envió la Centner Academy a modo de advertencia, padres de estudiantes que asisten al establecimiento de Design District expresaron su absoluto rechazo.

“¿Quizás quieran esperar para ver si hay una nueva variante y una nueva vacuna? No lo sé, pero es un poco extraño “, opinó la madre Sophie Pescher, en diálogo con CBS Miami.

Some parents whose children attend Centner Academy in Miami say they are baffled by the school's decision not to employ people who have gotten the COVID-19 vaccine. @BrookeShaferTV has that at noon. https://t.co/YLGDKgwVtu — CBS4 Miami (@CBSMiami) April 27, 2021

Tatar, otro padre cuyo hijo asiste a la Centner Academy, se mostró preocupado por la medida anunciada en la escuela de su niño.

“Personalmente no estoy de acuerdo con eso, me vacuné hace seis semanas y estoy muy feliz por eso. Es una vacuna muy segura para todos”, dijo Tatar durante un contacto con el citado medio.

En la misma línea que Tatar se expresó la organización United Teachers of Dade, desde donde repudiaron enfáticamente la disposición de la Centner Academy y responsabilizaron a la escuela por brindar “información errónea” y vender “propaganda”.

In related news, HB7045 passed today, legislation that would funnel even more money to these "academic" institutions. pic.twitter.com/PvXyH99PdU — United Teachers of Dade (@UTD_AFT1974) April 27, 2021

“Como se ve con vergüenza por las acciones de la Centner Academy, administrada ilegalmente y no certificada, estas escuelas no solo enseñan información errónea y venden propaganda, sino que castigan a los maestros que tratan de protegerse a sí mismos y a sus familias”, lamentaron los integrantes de dicha ONG.

Centner Academy le da tres opciones a los maestros para continuar con empleo en dicha escuela de Miami

Frente al avance del plan de vacunación que se desarrolla en Estados Unidos, Centner Academy dispuso de tres opciones para aquellos maestros que quieran ser empleados para el ciclo lectivo 2021.

Según informa The New York Times, esas tres alternativas son:

– Informar a la escuela si ya han sido vacunados, para que puedan mantenerse alejados físicamente de los estudiantes;

– Informar a la escuela si reciben la vacuna antes de que finalice el año escolar, “ya ​​que no podemos permitir que personas recién vacunadas estén cerca de nuestros estudiantes hasta que se conozca más información”;

– Esperar hasta que termine el año escolar para vacunarse.

