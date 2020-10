[ÚLTIMA HORA] Coronavirus en Miami: Al menos dos estudiantes dan positivo en la primera semana de regreso a clases

Apenas tres días después de que el condado de Miami-Date regrese a las clases presenciales, las malas noticias vuelven a estar a la orden del día porque se confirma que al menos dos estudiantes del distrito se han contagiado coronavirus.

De acuerdo al panel de control de coronavirus de las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade, cuya información es consignada por Miami Herald, se trata de dos estudiantes que asisten a escuelas públicas del condado de Miami-Date.

La misma fuente indica que uno de los estudiantes contagiados pertenece a la escuela primaria William H. Lehman, en Kendall.

BREAKING UPDATE: At least two students attending Miami-Dade County Public Schools have tested positive for COVID-19 in the first week that schools reopened to accommodate students who prefer in-person learning. https://t.co/IpdKBFvQUe

— Miami Herald (@MiamiHerald) October 8, 2020