Donald Trump no participará del segundo debate con Joe Biden: ¿por qué motivo?

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que no participará de un debate virtual con el candidato del Partido Demócrata Joe Biden.

Se pronunció en declaraciones a la cadena Fox Business, luego de que la comisión que organiza los debates presidenciales anunciara la nueva modalidad para evitar complicaciones por el coronavirus. Cabe destacar que el jefe de la Casa Blanca se recupera tras haber sido diagnosticado positivo por Covid-19.

Trump se mostró molesto por el cambio en los términos del que iba a ser el segundo debate de candidatos presenciales. Manifestó su enojo en la entrevista que brindó con Fox Business. Se trató de un diálogo telefónico en el que el mandatario calificó de “ridícula” la posibilidad de debatir de manera virtual.

“No voy a participar en un debate virtual. No voy a desperdiciar mi tiempo en un debate virtual. Debatir no se trata de eso ¿Te sientas detrás de una computadora y debates? Es ridículo. Y entonces te cortan cuando pueden”, explicó.

A continuación se reproduce el fragmento de la entrevista que Fox Business subió a su canal de Youtube. El audio del video está en inglés.

Este jueves, la comisión moderadora había anunciado mediante un comunicado que el segundo encuentro iba a ser virtual: “El segundo debate presidencial tomará la forma de una asamblea, en la que los candidatos participarían desde lugares remotos separados”.

El moderador, Steve Scully, productor ejecutivo sénior y editor político de C-SPAN Networks, se encontraría en el Adrienne Arsht Center for the Performing Arts del condado de Miami-Dade en Miami, en Florida, sitio original del debate.

Frank Fahrenkopf, jefe de la comisión de debates, aseguró que conversó con miembros de ambas campañas presidenciales antes de hacer el anuncio del debate virtual.

El segundo debate estaba programado para el miércoles 15 de octubre, poco más de dos semanas antes de las elecciones presidenciales, que se realizarán el martes 3 de noviembre.

Este miércoles, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, y la candidata a vicepresidente Demócrata, Kamala Harris, debatieron de modo presencial aunque separados por un cortinado de plexiglás.

This is a pattern. He refused to condemn white supremacists—and then he doubled down. pic.twitter.com/UWF6OSeZfI

— Kamala Harris (@KamalaHarris) October 8, 2020