Médicos de Donald Trump confiesan haber ocultado datos de su salud: ¿Qué información escondieron?

El equipo médico que atiende a Donald Trump, quien dio positivo por coronavirus la semana pasada, admitió haber ocultado información acerca del estado de salud del presidente de los Estados Unidos.

Así lo confirmó Sean Conley, el médico de cabecera que supervisa la evolución de Trump en el hospital militar Walter Reed, en una conferencia de prensa que brindó este sábado.

“Estaba tratando de reflejar la actitud optimista que ha tenido el equipo, el presidente, a lo largo de su enfermedad”, se justificó el médico. Y agregó: “No quería dar ninguna información que pudiera desviar el curso de la enfermedad hacia otra dirección. Y al hacerlo, ya sabes, pareció como que estábamos tratando de ocultar algo, lo cual no es necesariamente cierto”.

Ambos videos corresponden a la conferencia de prensa brindada por el equipo médico de Trump. Las imágenes están en inglés, su idioma original.

¿Qué dato evitaron informar los especialistas médicos de la Casa Blanca? Principalmente, que Trump padeció “fiebre alta” y que sus niveles de saturación de oxígeno en sangre se redujeron de un modo alarmante en dos oportunidades. Por ello, al presidente de los Estados Unidos debieron suministrarle una dosis de dexametasona, un corticoesteroide que se les suministra a los pacientes graves de Covid-19.

Doctor Sean Conley says he is “extremely happy" with the progress the President @realDonaldTrump has made since being diagnosed with coronavirus pic.twitter.com/1qFJ5y7JC2

Los médicos consideran que Trump evoluciona favorablemente. De continuar así, el lunes podría ser trasladado a la Casa Blanca para seguir allí con el tratamiento contra el coronavirus. La palabra de Conley aportó un poco de claridad acerca del estado de salud, luego de versiones oficiales que se contradijeron unas a otras.

El sábado, el propio Conley se había mostrado muy entusiasmado por el estado del presidente. El viernes, el jefe de gabinete, Mark Meadows, había advertido que Trump había padecido “síntomas muy preocupantes”. Por esa discordancia, en la prensa y las redes sociales surgió la duda e incertidumbre. El domingo, en horas de la tarde, Trump salió en una camioneta a saludar a sus simpatizantes que se habían reunido en las afueras del hospital militar.

Luego de ese paseo, Trump grabó un video y envió un mensaje tanto a sus seguidores como al personal médico que cuida de su salud: “Ha sido un viaje muy interesante. Aprendí mucho sobre Covid. Lo aprendí realmente yendo a la escuela. Esta es la escuela real. Esta no es la escuela de “leamos el libro”. Y lo entiendo. Y lo entiendo. Y es algo muy interesante”.

El paseo que Donald Trump dio este domingo por las afueras del hospital militar Walter Reed suscitó una serie de críticas. Varios especialistas lo consideraron “innecesario”. Tal es el caso de James Phillips, jefe del Departamento de Medicina de la Universidad George Washington.

“Todos en el vehículo, durante esta salida presidencial completamente innecesaria, deben estar en cuarentena durante 14 días”, escribió en su cuenta de Twitter.

That Presidential SUV is not only bulletproof, but hermetically sealed against chemical attack. The risk of COVID19 transmission inside is as high as it gets outside of medical procedures. The irresponsibility is astounding. My thoughts are with the Secret Service forced to play.

Otro de los que se sumó a las críticas fue Zeke Emanuel, presidente del Departamento de Ética Médica y Política de Salud de la Universidad de Pensilvania. Este último se preocupó por los empleados del Servicio Secreto que acompañaron al presidente durante la recorrida.

Trump's irresponsibility is seemingly endless.

Making his Secret Service agents drive with a COVID-19 patient, with windows up no less, put them needlessly at risk for infection.

And for what? A PR stunt.

It's shameful. These agents already risk their lives daily. https://t.co/fyIcbJc6aR

— Zeke Emanuel (@ZekeEmanuel) October 4, 2020