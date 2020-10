El presidente Donald Trump y Melania dan positivo al COVID-19

El presidente Donald Trump y la Primera Dama Melania Trump dieron positivo al COVID-19, confirmó Trump en Twitter. “Esta noche, @FLOTUS y yo dimos positivo por COVID-19. Comenzaremos nuestro proceso de cuarentena y recuperación de inmediato. ¡Saldremos de esto JUNTOS!”, escribió el presidente de los Estados Unidos.

Trump confirmó los resultados positivos de la prueba alrededor de la 1 a.m. del viernes 2 de octubre de 2020. Dijo que él y su esposa estaban en cuarentena. En las horas previas al anuncio, Hope Hicks, exdirectora de comunicaciones de la Casa Blanca y actual asesora del presidente Trump, dio positivo por COVID-19, lo que llevó al presidente y a la primera dama a hacerse la prueba y dar con los resultados.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

Lo que tienes que saber:

Hicks viajó con Trump en el Air Force One a su debate y a un mitin en Minnesota a principios de semana, informó Bloomberg.

“Ella dio positivo. Me acabo de enterar de esto ”, dijo Trump en una entrevista con Fox News poco después del anuncio de que Hicks había dado positivo.

Aproximadamente dos horas antes de que Trump anunciara que él y su esposa habían dado positivo por el coronavirus, escribió en Twitter sobre los resultados positivos de las pruebas de Hicks y dijo que él y Melania Trump estaban en cuarentena.

Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020