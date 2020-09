Conmoción en Estados Unidos: publican las declaraciones impositivas de Donald Trump

A poco más de un mes para las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, una noticia sacude a la política de ese país. El diario The New York Times publicó las declaraciones impositivas que realizó Donald Trump en los últimos veinte años. Un dato de esa investigación publicada el pasado domingo conmocionó a los lectores del diario. En 2016, año en que Trump fue elegido presidente de su país, pagó tan solo 750 dólares de impuestos federales.

“No ha pagado ningún impuesto sobre la renta en diez de los quince años anteriores, en gran parte porque ha informado más pérdidas que ganancias”, explicó The New York Times. La estrategia de Trump ha sido, de acuerdo al diario, reportar pérdidas extraordinarias en sus empresas. Así se explicarían los bajos montos que abonó en concepto de impuestos federales.

El presidente, que en noviembre buscará la reelección en una puja electoral contra el candidato del Partido Demócrata Joe Biden, desmintió al diario en conferencia de prensa. Fue este domingo en un evento que se llevó a cabo en la Casa Blanca. Calificó la investigación como una “noticia totalmente falsa”.

“He pagado mucho, y también he pagado muchos impuestos sobre la renta a nivel del estado, el estado de Nueva York cobra muchos impuestos”, agregó Trump. Extendió su reclamo por medio de una carta de uno de sus abogados. El texto lleva la firma de Alan Garten, letrado que trabaja para la Organización Trump. Asegura que Donald pagó millones de dólares en conceptos de impuestos en los últimos años. Esta respuesta, sin embargo, no aporta mayores precisiones. No agrega fechas exactas ni montos de pago.

