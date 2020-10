El mensaje de Putin para Donald Trump: ¿qué dijo el presidente de Rusia?

Luego de que Donald Trump anunciara que tiene coronavirus, otros políticos de relevancia mundial enviaron sus mensajes de apoyo y deseos de recuperación para el presidente de los Estados Unidos. Uno de ellos fue el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

“Estoy convencido de que su vitalidad, buen humor y optimismo le ayudarán a hacer frente a este peligroso virus”, escribió Putin en un comunicado difundido por el Kremlin.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

La esposa de Trump, Melania Trump, también dio positivo por Covid-19. El médico del presidente, Sean Conley, aseguró que ambos “están bien en este momento y planean mantenerse en su hogar en la Casa Blanca durante su convalecencia”.

Vladimir Putin sent a message of encouragement over the COVID-19 diagnosis to President Donald Trump and the First Lady https://t.co/I9KsrMq5HD — President of Russia (@KremlinRussia_E) October 2, 2020

Otro de los políticos que se manifestó en redes sociales fue el Primer Ministro del Reino Unido, Boris Johnson, quien extendió sus saludos a Melania: “Mis mejores deseos para el Presidente Trump y la Primera Dama”.

My best wishes to President Trump and the First Lady. Hope they both have a speedy recovery from coronavirus. — Boris Johnson (@BorisJohnson) October 2, 2020

Benjamin Netanyahu, máxima autoridad de Israel, no quiso ser menos y escribió un breve pero caluroso texto en su cuenta de Twitter: “Al igual que millones de israelíes, Sara y yo pensamos en el presidente Donald Trump y en la primera dama Melania Trump y deseamos a nuestros amigos una recuperación completa y rápida”.

Like millions of Israelis, Sara and I are thinking of President Donald Trump and First Lady Melania Trump and wish our friends a full and speedy recovery. https://t.co/UcxQpsxBLE — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) October 2, 2020

No solo los países mostraron su apoyo al presidente de los Estados Unidos, organismos como la Unión Europea y la Organización Mundial de la Salud (OMS) le enviaron mensajes de pronta recuperación.

“Deseando a Donald Trump y a la Primera Dama una rápida recuperación. El COVID-19 es una batalla que todos seguimos librando. Todos los días. No importa dónde vivamos”, escribió Charles Michel, presidente del Consejo Europeo. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS, expresó “mis mejores deseos al presidente Donald Trump y a la primera dama”.

As too many Americans have done this year, @potus & I are quarantining at home after testing positive for COVID-19. We are feeling good & I have postponed all upcoming engagements. Please be sure you are staying safe & we will all get through this together. — Melania Trump (@FLOTUS) October 2, 2020

La Canciller Alemana saludó a su colega a través de la cuenta de Twitter de su vocero, Steffen Seibert. “Envío a Donald Trump y su esposa Melania mis mejores deseos para una pronta recuperación”.

Chancellor #Merkel: I send Donald and Melania Trump all my best wishes for a full and speedy recovery from their #COVID19 infection. @POTUS @FLOTUS — Steffen Seibert (@RegSprecher) October 2, 2020

Otros países de Asia como India y Pakistán también saludaron al ejecutivo de la Casa Blanca. “Deseando que el presidente Trump y la primera dama Melania Trump se recuperen rápidamente del COVID-19”, escribió el primer ministro paquistaní Imran Khan. En tanto que Narenda Modri, mandatario indio, expresó: “Deseando a mi amigo el presidente de los Estados Unidos Donald Trump y a la Primera Dama una rápida recuperación y buena salud”.

Estados Unidos es uno de los países más afectados por la pandemia del coronavirus. Registra más de 200 mil muertes por el Covid-19. Es decir, casi una quinta parte del total de fallecidos que hubo en el mundo.

