[IMÁGENES FUERTES] Un hombre es atacado por un tiburón en las playas de Miami

Un hombre de 31 años debió ser hospitalizado tras ser atacado por un tiburón mientras nadaba en South Beach, al sur de la ciudad de Miami. La víctima fue mordida por el animal, que le produjo una herida de veinte centímetros en su pierna.

El ataque del tiburón se produjo en las cercanías de la Calle 10. Obligó a la patrulla de rescate Miami Beach Ocean Rescue a izar la bandera roja doble para desalentar a los bañistas a que se metan en el agua.

De acuerdo al diario Miami Herald, el tiburón rondaba la zona por consecuencia de un banco de peces en el área.

Por fortuna, el estado de salud del hombre es estable. Pero la víctima se llevó un gran susto. Luego del ataque, integrantes del Cuerpo de Bomberos de Miami Beach le brindaron primeros auxilios. Consiguieron detener la hemorragia que le había producido la herida en la pierna. Pese a ello, el hombre, cuyo nombre no trascendió, fue trasladado al Centro Médico Ryder Trauma por precaución.

En las redes sociales circularon videos y fotos que dan cuenta de las tareas de emergencias llevadas a cabo en la playa. Esas imágenes fueron captadas por los otros bañistas que se encontraban en la zona. Se ve al hombre recostado sobre la arena con una importante herida en su pierna.

