Russell Westbrook deja una exorbitante propina en la burbuja de Orlando: ¿Cuántos miles dejó la estrella de la NBA?

Mientras se disputan las Finales de la NBA y Los Angeles Lakers quedó a un solo partido de concretar su anillo número 17 -podría igualar a Boston Celtics como el máximo ganador histórico-, la burbuja de Orlando creada para llevar a cabo las fases finales de la presente temporada dio a conocer un increíble y ejemplar gesto de Russell Westbrook, una de las estrellas de Houston Rockets.

Westbrook, de 31 años, quedó eliminado de los Playoffs de la NBA en las semifinales de la Conferencia Oeste a manos de, justamente, los Lakers de LeBron James. Sin embargo, a “Bestbrook” poco le importó la derrota dentro del campo y decidió retribuir toda la amabilidad que le brindaron los empleados del hotel Grand Floridian en el que se hospedó junto a todo su equipo en Orlando.

De acuerdo a la información que publicó vía Twitter el periodista Brad Townsend, del Dallas Morning Post, Westbrook dejó una propina de ¡8 mil dólares! para los trabajadores del establecimiento hotelero, como una forma de agradecimiento a los servicios prestados durante su estadía.

Only @russwest44 would be able to truly confirm this, and I doubt he will, but I'm told that he left a $8,000 tip for the Grand Floridian housekeepers when the @HoustonRockets left the NBA bubble. Moreover, I'm told, he left the room virtually spotless. — Brad Townsend (@townbrad) October 6, 2020

“Solamente @ russwest44 realmente podría confirmar esto, y dudo que lo haga, pero me dijeron que dejó una propina de $ 8,000 para las amas de llaves de Grand Floridian cuando el @HoustonRockets salió de la burbuja de la NBA. Además, me dijeron, dejó la habitación prácticamente impecable”, reza el tuit de Townsend.

La esperada confirmación de Westbrook

Conocida la información por el periodista de Dallas Morning Post, solo restaba que el propio Westbrook se haga eco de dicha versión y confirme o desmienta lo publicado por Townsend. Y no transcurrió mucho tiempo para que la estrella de los Rockets ratifique el rumor.

Con el chip de periodista a flor de piel, Taylor Rocks (Bleacher Report) logró la ansiada comunicación con Westbrook y el exbase de Oklahoma City Thunder explicó por qué dejó tanto dinero a los empleados del Grand Floridian.

“Hablé con Russ Westbrook. Confirmó que dejó una generosa propina y una carta de agradecimiento a las amas de llaves en la burbuja. No reveló la cantidad. ‘Nos cuidaron muy bien. Tomaron el tiempo y la energía para hacer su trabajo a un alto nivel. Eso fue lo correcto. Me gusta hacer lo correcto'”, señala el tuit del periodista Taylor Rocks, avalando la información que había difundido inicialmente Brad Townsend, su colega.

Spoke to Russ Westbrook. Confirmed he left a generous tip & thank you letter to housekeepers in the bubble. He didnt disclose the amount "They took great care of us. Took the time and energy to do their job at a high level. That was the right thing. I like to do the right thing" — Taylor Rooks (@TaylorRooks) October 6, 2020

Westbrook y sus compañeros de equipo vivieron durante dos meses en la burbuja de Orlando y la experiencia, a pesar de no alcanzar las Finales, parece haber sido sumamente positiva. para el campeón olímpico con Estados Unidos en Londres 2012.

Westbrook derrocha generosidad

No es casual que un huésped deje 8 mil dólares de propina por más agradecido que se encuentre, pero el gesto de Russell Westbrook no sorprende si se tienen en cuenta algunos antecedentes de uno de los jugadores franquicia de los Rockets.

Además de haber sido distinguido con el NBA Cares Community Assist Award 2014-15 por su trabajo solidario en la comunidad, el talentoso base ha dejado un grato recuerdo en un usuario de Twitter, el cual da fe de que Westbrook irradia amabilidad y buena energía.

“Trabajé como mesero en OKC (Oklahoma City) en un restaurante que frecuentaba durante sus primeras 3-4 temporadas; puedo confirmar que es una persona increíblemente agradable fuera de la cancha. Hizo todo lo posible para dar siempre buenas propinas, aprendió nuestros nombres y engañó a cada mesero / azafata / ayudante de autobús. Él es la realeza en OKC para siempre”.

I can't stress the fact that he purposefully learned our names enough. Hearing Russell fucking Westbrook yell "Sup Troker*" from 15 feet away when I didn't even realize he was in the restaurant is something I'll literally never forget and why I'll forever stan. — captain acab (@Troker61) October 6, 2020

Y agregó: “No puedo enfatizar el hecho de que aprendió a propósito nuestros nombres. Escuchar al jodido Russell Westbrook gritar “Sup Troker *” desde 15 pies de distancia cuando ni siquiera me di cuenta de que estaba en el restaurante es algo que literalmente nunca olvidaré y por qué siempre lo apoyaré”.

