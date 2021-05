Melissa Carter: Directora de escuela de Florida castiga a niña de 6 años: [VIDEO]

Melissa Carter, directora de la Central Elementary School de Clewiston, Florida, está bajo investigación por el video viral en el que se la observa mientras castiga a una estudiante de apenas 6 años, de acuerdo al informe de la Oficina del Sheriff del Condado de Hendry.

Fuentes policiales consignadas por WINK NEWS, las imágenes que involucran a Melissa Carter corresponden a un violento castigo sobre una pequeña estudiante con una tabla de madera, el cual se desarrolló frente a los ojos de la propia madre de la víctima.

La citada fuente confirmó que el Departamento de Niños y Familias abrió una investigación paralela a la iniciada por la Policía de Hendry.

A 6yo child in FL. was beaten by her school principal, in front of her mother, for damage she allegedly caused to a computer. ⚠️ this video is graphic. It’s infuriating, outrageous & shocking & the principal is now under criminal investigation. https://t.co/M3cIZeTMKa pic.twitter.com/HPAcbYXlXe

— David Begnaud (@DavidBegnaud) May 2, 2021