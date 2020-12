Murió Luke Letlow tras ser positivo por COVID-19: ¿Qué se sabe de la muerte del congresista electo?

El congresista electo Luke Letlow murió este martes a los 41 años como consecuencia de un ataque cardíaco mientras se recuperaba del COVID-19. La falla del sistema coronario podría estar directamente asociada con el coronavirus. La noticia fue confirmada por el gobernador de Louisiana. Se trata del primer congresista muerto en los Estados Unidos por esta enfermedad.

It is with heavy hearts that @FirstLadyOfLA and I offer our condolences to Congressman-elect Luke Letlow’s family on his passing after a battle with COVID-19. #lagov — John Bel Edwards (@LouisianaGov) December 30, 2020

“Con gran pesar, mi esposa y yo ofrecemos nuestras condolencias a la familia del congresista electo Luke Letlow por su fallecimiento después de una batalla contra el COVID-19″, expresó el gobernador de Louisiana, John Bel Edwards, en un tuit del 29 de diciembre. Estaba hospitalizado en el L.S.U. Health medical center de Shreveport.

Here's a photo of congressman-elect Luke Letlow and his family. He died this evening due to complications from Covid-19. At the age of 41. This virus continues to bring immense loss and grief throughout this nation. Everyone please stay safe.https://t.co/TTqyZHxxYT pic.twitter.com/LlvY7Y2LNL — Mike Baker (@ByMikeBaker) December 30, 2020

De acuerdo a G.E. Ghali, jefe médico de L.S.U Health medical center de Shreveport, Letlow murió “por un ataque cardíaco relacionado con la infección” del COVID-19. De acuerdo al sitio de noticias Politico, Letlow es el primer congresista que muere por coronavirus en los Estados Unidos.

Luke Letlow anunció el 18 de diciembre que había sido diagnosticado con coronavirus. Desde ese día se recuperaba de la enfermedad. Complicaciones cardíacas derivadas del COVID-19 lo llevaron a la muerte.

Luke Letlow debía jurar el próximo domingo

El congresista electo Luke Letlow, quien murió a los 41 años por un ataque cardíaco provocado por el COVID-19, debía prestar juramento este domingo luego de ser elegido representante del partido republicado por el quinto distrito del estado de Louisiana.

If we’re going to bring jobs and opportunity to #LA05, we need a congressman focused on solutions, not soundbites. I know what it takes to bring home results and I’ll never stop fighting to move this district forward. Early Voting ENDS TODAY! Get out and #VoteLukeLetlow pic.twitter.com/98eD5JreOR — Luke Letlow (@LukeLetlow) November 28, 2020

Letlow estaba casado y tenía dos hijos de corta edad. Según The New York Times, el republicano es el primer funcionario federal electo que muere por el coronavirus. El primer integrante del Gobierno federal en sucumbir ante el virus fue un juez.

Thank you to everyone for your kind words and prayers. I have tested positive for COVID-19. I’m at home resting, following all CDC guidelines, quarantine protocols, and the recommendations of my doctors. — Luke Letlow (@LukeLetlow) December 18, 2020

“Gracias a todos por sus amables palabras y por sus oraciones. He dado positivo por COVID-19. Estoy en casa descansando, siguiendo todas las pautas, los protocolos de cuarentena y las recomendaciones de mis médicos”, había escrito Luk Letlow en Twitter tras dar positivo por coronavirus.

Letlow había recibido Remdesivir

En un comunicado publicado el 23 de diciembre, Andrew Bautsch, agente de prensa Letlow, confirmó que el congresista electo se encontraba estable y que los médicos le habían recetado Remdesivir.

“El congresista electo Luke Letlow ha sido trasladado del centro médico St. Francis en Monroe al Centro Médico Académico Ochsner LSU Health Shreveport en Shreveport, mientras continúa recibiendo tratamiento contra COVID-19”, se lee en el comunicado publicado en Twitter.

En tanto la esposa de Letlow, Julia Burnhill Letlow, escribió en su muro de Facebook el 27 de diciembre: “Gracias por el amor y las oraciones. Estaremos comunicando por esta vía las actualizaciones sobre el estado de salud de Luke. Mucho amor para todos ustedes y gracias de corazón”.

Luke Letwloh había pedido a los ciudadanos que donen plasma

Thank you to my supporters and the voters from every corner of the #LA05. We are so grateful for those who helped us cross the finish line. I’m ready to get to work & am focused on bringing jobs, investment and opportunity to our district! pic.twitter.com/8O4GDqnLlL — Luke Letlow (@LukeLetlow) December 6, 2020

El 21 de diciembre, dos días después de ser diagnosticado con coronavirus, Luke Letlow pidió a los habitantes de Louisiana que donaran plasma.

For those who’ve had Covid already, your plasma is ESPECIALLY needed by those who are suffering. I cannot stress this enough. Please consider saving lives by going out and donating at your local blood bank. — Luke Letlow (@LukeLetlow) December 21, 2020

“Muchas gracias por sus rezos y el apoyo que me brindan a mí y a mi familia. Me encuentro recibiendo tratamiento contra el COVID-19 en el St. Francis Hospital, rodeado por un equipo de médicos y enfermeras de primera calidad”, expresó.

Y agregó: “Para aquellos que hayan tenido coronavirus, su plasma es ESPECIALMENTE necesario para los que están sufriendo esta enfermedad. Por favor, tómense un tiempo para salvar vidas y acérquense a sus bancos de donaciones más cercanos”, pidió a la población.

