Estados Unidos aprueba el remdesivir como tratamiento para el Covid-19

Hace minutos se conoció la noticia que el laboratorio Gilead Sciences Inc, con su sede en California, recibió por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) la aprobación del primer medicamento para tratar el virus del Covid-19. Se trata del antiviral remdesivir, un fármaco que se suministra por vía intravenosa a los pacientes que se encuentran hospitalizados o requieran del medicamento y el cual, hasta ahora, el es único tratamiento específico en contra del coronavirus. Otros tratamientos recibieron autorizaciones, pero solo para utilizarse en casos de emergencia.

Luego de un arduo proceso de pruebas y verificaciones, la FDA, órgano regulador en Estados Unidos, dio a conocer la noticia en la tarde de este jueves por medio de un comunicado publicado en sus redes sociales.

Today, we gave the first FDA approval for a #COVID19 treatment. The drug was approved for adults and children ages 12 and older for the treatment of #COVID19 requiring hospitalization. https://t.co/4qSSX0H5yP pic.twitter.com/TUdqdGC4xO — U.S. FDA (@US_FDA) October 22, 2020

“Hoy, la Administración de Drogas y Alimentos de los EE. UU. aprobó el medicamento antiviral Veklury (remdesivir) para su uso en pacientes adultos y pediátricos de 12 años o más y que pesen al menos 40 kilogramos para el tratamiento de COVID-19 que requiera hospitalización. Veklury solo debe administrarse en hospitales o entornos de atención médica capaces de brindar atención aguda comparable a la atención hospitalaria para pacientes hospitalizados. Veklury es el primer tratamiento para COVID-19 en recibir la aprobación de la FDA”.

La @US_FDA aprobó este jueves el medicamento #remdesivir, de @GileadSciences, para tratar la #COVID19. El antiviral se administra por vía intravenosa a los pacientes que necesitan ser hospitalizados y reduce el tiempo de recuperación de 15 a 10 días en promedio — Ana Maria Lomeli (@AnitaLomeli) October 22, 2020

Por su parte el Director Ejecutivo de la organización Gilead Sciences Inc, Daniel O’Day, declaró por medio de un comunicado que “desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, Gilead ha trabajado sin descanso para ayudar a encontrar soluciones a esta crisis de salud global”.

The @US_FDA today approved our antiviral to treat patients with COVID-19 requiring hospitalization. Read more: https://t.co/Z5lO227KVU. pic.twitter.com/NqebDeoWBv — Gilead Sciences (@GileadSciences) October 22, 2020

La acción de Gilead subió 4% en la bolsa de Nueva York después del anuncio

Este medicamente llamado Veklury logró reducir el tiempo de recuperación de un paciente con Covid-19 de entre 15 a 10 días, de acuerdo a un estudio realizado por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos.

With news of @US_FDA's approval of @GileadSciences' #remdesivir to treat patients with #COVID19 requiring hospitalization, here's a look at what $GILD CEO Daniel O'Day told @FaceTheNation back in May of the treatment's availability in the U.S. and overseas as demand increases https://t.co/QyH4CKNMsS pic.twitter.com/CQs33nTQjG — Face The Nation (@FaceTheNation) October 22, 2020

De igual manera el comisionado de la FDA, Stephen M. Hahn aseguró que “se compromete a acelerar el desarrollo y la disponibilidad de tratamientos COVID-19 durante esta emergencia de salud pública sin precedentes. La aprobación de hoy está respaldada por datos de múltiples ensayos clínicos que la agencia ha evaluado rigurosamente y representa un hito científico importante en la pandemia de COVID-19. Como parte del Programa de Aceleración del Tratamiento del Coronavirus de la FDA, la agencia continuará ayudando a llevar nuevos productos médicos a los pacientes lo antes posible, mientras que al mismo tiempo determina si son efectivos y si sus beneficios superan sus riesgos “.

La OMS lo criticó semanas atrás

El pasado 15 de octubre el diario The Financial Times dinfundío una noticia donde la Organización Mundial de la Salud declaraba que el remdesivir parecía tener poco o ningún efecto, poniendo en duda que el fármaco tenga efectos sustanciales en la recuperación de los pacientes con Covid-19.

“Los resultados del muy esperado estudio Solidaridad de la OMS, que analizó los efectos del remdesivir y de otros tres posibles tratamientos famacológicos en 11.266 pacientes hospitalizados encontró que ninguno de los tratamientos afectó sustancialmente la mortalidad o la necesidad de ventilar a los pacientes”, ditaba The Financial Times.

“Estos cócteles de remdesivir, hidroxicloroquina, lopinavir e interferón parecieron tener poco efecto sobre la mortalidad hospitalaria”, afirmaron los investigadores en su ensayo.

Donald Trump fue tratado con este fármaco

El presidente de Estados Unidos Donald Trump fue tratado con remdesivir cuando fue hospitalizado al contreaer Covid-19 a principios del mes de octubre. Además de ello, también recibió un ‘coctel’ de anticuerpos monoclonales experimentales y el esteroide dexametasona.

