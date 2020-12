[VIDEO] Aterrador: Asesino enmascarado mata a la bailarina rusa Natalia Pronina

Una bailarina rusa fue asesinada a tiros frente a su apartamento en Moscú en lo que la policía llama un “homicidio por encargo”, también conocido como asesinato.

Natalia Pronina, de 30 años, recibió dos disparos mortales en el pecho por parte de un sospechoso enmascarado mientras ingresaba a su apartamento cerca de la estación de tren Akademicheskaya, informó The New York Post, citando a East2West News. La bailarina, que ha ganado numerosos concursos internacionales de danza, regresaba de una sesión de coreografía, informó el medio.

Las imágenes de vigilancia del incidente obtenidas por The Daily Mail muestran los momentos finales de Pronina cuando el asesino, luciendo una sudadera con capucha y gafas, se acerca a ella por detrás y dispara desde muy cerca. Según East2West News, el sospechoso desplegó un “arma de autodefensa no letal que fue rediseñada para disparar balas reales por el impacto”, dijo The New York Post.

Luego se ve al sospechoso huyendo de la escena, muestra el video de The Daily Mail.

Puedes ver las escalofriantes imágenes a continuación:

Een danseres is in #Moskou op straat doodgeschoten nadat zij een affaire had met een man die naar verluidt politicus is. Schrijnende CCTV toont het moment dat de moordenaar Natalia #Pronina (30) benadert vanuit de schaduw en haar van dichtbij neerschiet.https://t.co/cDrM735VuA pic.twitter.com/xOTTzYc1jE — Terreur & Crime Nieuws (@DreigingNL) December 29, 2020

Pronina fue llevada a un hospital cercano, donde murió luego de una cirugía de emergencia, continuó The Daily Mail.

La policía aún no ha revelado si existe sospechoso o motivo algunos detrás del asesinato, dijo el medio.

Esto es lo que necesitas saber:

Se rumoreaba que Pronina estaba teniendo una aventura con un “político rico”, según el New York Post

El New York Post informó que Pronina, una ex-intérprete de un club nocturno, estaba “supuestamente teniendo una aventura con un político adinerado”. La “teoría que se investiga” es que la esposa del miembro del parlamento “descubrió la relación secreta”, continuó el medio.

Sin embargo, uno de los amigos de Pronina le dijo al diario Komsomolskaya Pravda que la bailarina era muy querida, lo que indica que un motivo potencial detrás del asesinato podría haber sido por “celos”, dijo The New York Post.

“No tenía enemigos, puedo decir con absoluta certeza”, dijo su amiga Valeria al periódico ruso, según The New York Post. “Solo uno de sus admiradores podría estar detrás de esto debido a los celos”.

Otra colega de baile, Anzhelika, se hizo eco de los sentimientos de Valeria, continuó The New York Post.

“Natasha no solo bailaba maravillosamente, era una verdadera belleza”, expresó Anzhelika a Komsomolskaya Pravda, de acuerdo a lo que consigna The New York Post. “Los hombres siempre se aferraron a ella y es posible que uno de los fanáticos rechazados la haya matado”.

El novio de Pronina niega su participación en el asesinato, según The Sun

Alexander Kravchenko, de 33 años y quien actualmente estaba en pareja con Pronina, niega cualquier participación en el asesinato de su novia, según The Sun.

Le dijo al medio que estaba trabajando en Yalta, una ciudad turística en la costa sur de la península de Crimea rodeada por el Mar Negro, en el momento del crimen.

The Sun informó que Kravchenko dijo que Pronina “tenía un acosador y, por separado, que tenía una deuda de 6 mil libras esterlinas (alrededor de 8 mil dólares) que tenía que pagar”.

Pronina fue una “maestra del deporte” en bailes de salón y actuó con su equipo en fiestas

Pronina era una “maestra del deporte” en el baile de salón, según The Sun. También formó su propio equipo de baile para actuar en clubes y fiestas, incluidos stripteases, continuó el medio.

La ya mencionada Anzhelika describió a Pronina como ambiciosa y “no del tipo que sueña con un vestido blanco y un montón de niños”, informó The Sun.

“Su trabajo era su vida”, dijo la amiga, según el medio. “Ella ganaba bien, podía pagar mucho”. Anzhelika agregó que Pronina visitó Milán, Italia, cuatro veces el año pasado, “donde también tenía fanáticos”.

