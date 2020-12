Muere Pierre Cardin a los 98 años: ¿Cómo murió el famoso diseñador de moda?

Murió a los 98 años el célebre modista y diseñador francés Pierre Cardin. Su deceso se produjo en el hospital estadounidense de Neuilly, en Estados Unidos.

La noticia fue confirmada por su familia mediante un comunicado que difundió la AFP. “Es un día de gran tristeza para toda nuestra familia, Pierre Cardin ya no está. El gran diseñador de moda que fue, atravesó el siglo, dejando a Francia y al mundo un legado artístico único en el mundo, pero no sólo. Estamos orgullosos de su tenaz ambición y de la audacia que demostró a lo largo de su vida. Hombre moderno con múltiples talentos y una energía inagotable, se involucró muy pronto en los flujos de la globalización de bienes y el comercio”, expresaron los familiares de Pierre Cardin.

La muerte de Pierre Cardin también fue confirmada por la Academia de Bellas Artes de Francia.

Le Secrétaire perpétuel, Laurent Petitgirard, et les membres de l’Académie des beaux-arts ont la très grande tristesse d’annoncer la disparition de leur confrère Pierre Cardin. Il avait été élu le 12 février 1992 au fauteuil de Pierre Dux (section des membres libres). pic.twitter.com/sA1mABvZB5 — Académie beaux-arts (@AcadBeauxarts) December 29, 2020

Pierre Cardin: muere el famoso diseñador de moda francés a los 98 años https://t.co/YgfIbJMUX5 — BBC News Mundo (@bbcmundo) December 29, 2020

Cardin fue uno de los pioneros en instalar el concepto de “Prêt-à-porter” (“Listo para llevar”) en el mundo de la moda. Era un hombre de negocios, hizo su fama, su prestigio y su dinero en los tiempos de la posguerra europea. Junto a otros célebres diseñadores como André Courrèges y Paco Rabanne renovaron la alta costura francesa.

Fallece Pierre Cardin, el diseñador francés cuyo estilo de la era espacial fue uno de los símbolos de la moda del siglo XX, informó la Academia de Bellas Artes de Francia. Tenía 98 años https://t.co/g4czlG7bBH — AP Noticias (@AP_Noticias) December 29, 2020

Pierre Cardin: un empresario que cambió el negocio de la moda

Pierre Cardin presentó su primera colección en 1953. Su maestro y mentor fue Christian Dior. El afamado diseñador de moda le enseñó los trucos del oficio.

“Siempre he tratado de ser diferente, de ser yo mismo. Si a la gente le gusta o no, no importa”, definió su impronta laboral Pierre Cardin en una entrevista que concedió a la agencia Reuters.

Cuando el mundo comenzó a recuperarse de la Segunda Guerra Mundial, Pierre Cardin advirtió que era posible trascender las fronteras de Europa con sus diseños de moda. En la década del 60 presentó sus primeras colecciones futuristas, un sello distintivo de su arte. Esas prendas lo hicieron famoso en el mundo entero.

Por aquellos años tuvo otra actitud rupturista que lo convirtió no solo en uno de los mejores diseñadores, sino también en un gran empresario. Adoptó un amplio sistema de licencias a escala mundial al incorporar a su colección artículos que poco tenían que ver con la moda como cigarrillos, perfumes y botellas de agua mineral.

Su trabajo generó fuerte repercusión en Asia, en ese continente se le abrió una oportunidad de negocio que fue determinante para su vida laboral. A partir de 1957 comenzó a exponer en Japón. En 1979 viajó a China y desde entonces también organizó desfiles allí.

Pierre Cardin: una vida dedicada a la moda

La vida de Pierre Cardin, célebre diseñador que murió a los 98 años, estuvo desde siempre ligada al mundo de la moda.

Muere Pierre Cardin: sus grandes fechas y sucesos. ► https://t.co/WRaWjMRyCa pic.twitter.com/PahJ6pgLW8 — El Universo (@eluniversocom) December 29, 2020

De acuerdo al diario “Le Monde” su primer trabajo fue cuando tenía 14 años, como ayudante de sastre en una casa de moda en Saint-Etienne, Francia. En 1944 ingresó a la famosa “Casa Pasquin”, fue el encargado de diseñar el vestuario de la película “La Bella y la Bestia” (1946), dirigida por el célebre poeta, dramaturgo y director de cine Jean Cocteau.

En 1947, impulsado por la fama que le había granjeado su trabajo para “La Bella y la Bestia”, un ignoto Christian Dior lo contrató para que trabajara en la primera casa de moda que el célebre diseñador inauguró en Paris.

