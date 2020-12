Productor ejecutivo de Netflix muere por presunto envenenamiento: el reporte

Lin Qi, productor ejecutivo de Netflix y director ejecutivo del desarrollador de juegos Yoozoo, murió a los 39 años en un presunto envenenamiento, dijo la policía. Lin se enfermó hace más de una semana y fue hospitalizada el 16 de diciembre con síntomas de “enfermedad aguda”, según informó NPR. La policía de Shanghai dijo en un comunicado que es probable que Lin “haya sido envenenado”.

Después de ingresar al hospital, Lin fue llevado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y tuvo que ser resucitado cuando su corazón se detuvo, según reportó NPR, y el hombre de 39 años murió el 25 de diciembre. En un comunicado emitido el 24 de diciembre, la policía dijo que su investigación señaló a uno de los colegas de Lin como principal sospechoso, un hombre de 39 años de apellido Xu. Los informes locales identificaron al sospechoso como Xu Yao, escribió NPR. Xu está bajo custodia policial y la investigación está en curso, dijo la policía.

Lin Qi, the 39-year-old billionaire CEO of video game developer Yoozoo Group, died on Christmas Day after falling sick and being hospitalized earlier this month.

Reports suggest he may have been poisoned by a colleague.https://t.co/mrJqVqGafr

— NPR (@NPR) December 28, 2020