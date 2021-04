Naufragio en Louisiana: se hundió un barco comercial y hay 12 desaparecidos – Fotos

Un muerto, seis rescatados y 12 desaparecidos son el saldo de un trágico naufragio ocurrido este martes en las costas de Louisiana, donde un barco comercial de 129 pies -casi 40 metros- zozobró en medio de las complicaciones climáticas que afectaban al océano Atlántico en esa región, según informa NBC News.

El presidente de la parroquia de Lafourche, Archie Chaisson III, dialogó con la citada fuente e indicó que, según un manifiesto, había 19 personas a bordo del barco Seacore Power cuando partió de Port Fourchon este martes.

1 dead, 6 rescued, 12 still missing after 129-foot commercial ship capsized off the Louisiana coast, officials say. https://t.co/7qoDYRU3WP — NBC News (@NBCNews) April 14, 2021

Sobre las víctimas del trágico naufragio, la Guardia Costera de Estados Unidos brindó una conferencia de prensa e confirmó: “Desafortunadamente, recuperamos a un individuo en la superficie del agua fallecido y el esfuerzo de búsqueda continúa para los 12 restantes”.

“Mi corazón y el corazón colectivo de nuestro equipo están con las familias y con Seacore, pero estamos dando todo lo que tenemos”, expresó Will Watson, capitán de la Guardia Costera, durante la rueda de prensa que él mismo encabezó.

Mientras que la víctima fatal no fue identificada y la causa del hundimiento aún no se difundió públicamente, las autoridades también ratificaron que fueron rescatados seis integrantes de la tripulación.

El último comunicado de la Guardia Costera de EE.UU. reporta: “La Guardia Costera continúa la búsqueda de personas desaparecidas de un barco volcado a 8 millas al sur de Port Fourchon”.

New York Times dialogó con un portavoz de Seacor Marine, empresa de transporte marítimo con sede en Houston, e identificó a la embarcación como Seacor Power, propiedad de la mencionada compañía.

Las severas condiciones climáticas que azotaron este martes a Louisiana habrían sido determinantes para el naufragio

Según el Servicio Meteorológico Nacional de EE.UU., que este martes emitió una alerta de inundaciones repentinas para gran parte de la costa de Louisiana, al momento del naufragio había ráfagas de viento de más de 60 millas por hora -casi 97 kph- y un promedio de tres a cinco pulgadas de lluvia -entre 7 y 13 centímetros-, reporta el New York Times.

El mismo medio consigna a Bruce J. Simon, quien dijo que vive en Cut Off, Louisiana, a unas 30 millas al norte de Port Fourchon, y escribió en una publicación de Facebook, compartida más de 3 mil veces, que nunca había escuchado tantas llamadas de auxilio en su vida. “¡Las olas están rompiendo sobre la proa! Un bote elevador volcó”, se puede leer en su publicación.

A continuación puedes leer el posteo completo de Simon:

NUNCA he escuchado tantas llamadas de MAYDAY en mi vida! Estoy en el barco y estamos haciendo 4 nudos manteniendo el arco en el viento. Las olas están rompiendo sobre el arco! Un bote de levantamiento volcó. Una clase de 295 el SEACOR POWER 18 personas a bordo solo encontraron 4 personas hasta ahora. Otros barcos han volcado y están tomando agua! 10 pies con. Ocasiaonal 15 pies! Por favor, oren por los perdidos!

La Guardia Costera de Estados Unidos desplegó un importante operativo para buscar a los 12 desaparecidos que viajaban en el barco Seacore Power

Continúan los trabajos de búsqueda en la zonas aledañas a donde ocurrió el naufragio del barco Seacore Power y la Guardia Costera de EE.UU. desplegó un importante operativo.

De acuerdo al detallado comunicado de la Guardia Costera, por estas horas trabajan un “Cutter de la Guardia Costera Glenn Harris, Cutter de guardacostas Amberjack, un helicóptero Dolphin MH-65 de la estación aérea de la Guardia Costera de Nueva Orleans, dos estaciones de guardacostas Grand Isle 45 pies RB-M, aviones HC-144 Ocean Sentry de la estación aérea de la Guardia Costera de Corpus Christi, y el Centro de Entrenamiento de Aviación de la Guardia Costera Móvil Four good Samaritan Vessels”.

NBC News señala que el clima ha mejorado drásticamente desde que comenzó la búsqueda el martes por la tarde, cuando los rescatistas lucharon contra vientos de entre 80 mph y 90 mph -entre 130 kph y 144 kph-, y con visibilidad limitada.

“Estamos comprometidos con el esfuerzo de búsqueda y rescate”, dijo Watson durante la conferencia de prensa brindada este miércoles.

En un comunicado inicial, la Guardia Costera detalló que se recibió una notificación de baliza de emergencia alrededor de las 4:30 p.m. de este martes, y respondió con otros barcos al área a 8 millas -cerca de 13 kilómetros- al sur de Port Fourchon, ubicado al sur de Nueva Orleans.

