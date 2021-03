Maestra acusada de obligar a niño negro a destapar inodoro

Karla Lasiter es un maestra de la escuela primaria de Arkansas que está acusada de hacer que un estudiante de jardín de infantes negro desatasque un inodoro lleno de heces con sus propias manos, según una publicación de su abuela en las redes sociales.

Lasiter fue puesta en licencia administrativa luego de ser acusada de “hacer que un estudiante de 5 años desatascara un inodoro con las manos”, según KATV, que informó que el presunto incidente ocurrió en el Distrito Escolar Especial del Condado de Pulaski.

Lasiter trabaja para la escuela primaria Crystal Hill, que se encuentra en North Little Rock.

Heavy le escribió a Lasiter a través del correo electrónico de su escuela, pero aún no ha recibido ningún comentario.

Esto es lo que necesita saber:

1. La abuela del niño dice que el niño es un “joven negro y esto se hizo para degradarlo”

La abuela del niño, Tami Murry, escribió una publicación extensa en Facebook sobre el incidente:

¡He estado luchando con esto desde ayer! Cuando iba camino a una reunión, recibí una llamada telefónica, era mi hija del medio… Madre, tengo algo que decirte y te vas a enfadar mucho… Dije que está bien, dime… Ella dijo Ashton (mi nieto ) la maestra le hizo meter la mano en el inodoro y limpiar sus heces y pañuelos de papel porque detuvo el inodoro. ¡Dije que! Le dije que me dejara colgar el teléfono, que había llegado a mi destino y comencé a llamar a la escuela primaria (Crystal Hill Elementary) y a la junta escolar de PCSSD. Cuando salí de mi reunión, llamé a siete de su lado y le envié un correo electrónico a Fox 16. ¡El Superintendente de PCSSD me llamó a las 6 algo ayer por la noche! ¡Quiero que esta maestra nunca más le vuelva a hacer esto a otro estudiante negro! ¡Este niño tiene 5 años en el jardín de infancia! Es un joven negro y esto se hizo para degradarlo, menospreciarlo, y le va a causar ansiedad, ¡sigue contándole a todo el mundo lo que pasó! ¡No me detendré hasta que esto se maneje correctamente! Tenemos que proteger a nuestros machos negros pero decentes y en orden! ¡Esta mujer tuvo el descaro de decir que no sabía por qué lo hizo después de admitirlo! Señor Jesús, ayuda a nuestros maestros y permite que solo aquellos sin agendas ocultas y amor por los niños se conviertan en maestros… No sé si es racismo o pura aversión por él, ¡pero algo no está bien! Por favor, manténgase al día con lo que está sucediendo con sus niños pequeños en el salón de clases… ¡háganles preguntas todos los días!

Fox26 informó que una segunda madre dijo que algo similar le sucedió a su hija el otoño pasado con una maestra diferente en la misma escuela y le dijeron que “habría una investigación”.

2. El distrito escolar dice que está “investigando activamente” la acusación contra Lasiter

Según KATV, el distrito escolar dijo en un comunicado que está “‘investigando activamente’ la acusación”.

“Los empleados de todo el distrito trabajan duro todos los días para crear un entorno en el que los estudiantes se sientan seguros y protegidos”, dice el comunicado, según KATV.

Lasiter todavía figura en el sitio web de la escuela como maestra de jardín de infantes en el departamento de Servicios de aprendizaje.

En 2018-2019, fue incluida en la documentación del distrito escolar con un salario de más de $57,000 al año.

3. La madre del niño dice que le dijeron que usaba demasiado papel higiénico

Ashley Murry, la madre del niño, le dijo a KATV que “su maestra de la escuela primaria Crystal Hill le hizo limpiar un inodoro con las manos porque había usado demasiado papel higiénico”.

Dijo que la maestra se disculpó y que trasladó a su hijo a una clase diferente, según la estación de televisión Fox26 News.

“Siento que necesita ser entrenada, suspendida o despedida o algo porque eso es inaceptable”, le dijo a la estación. “Quiero que mi hijo esté en un ambiente seguro, un buen ambiente”.

Lasiter ayudó a incorporar una organización con fines de lucro en 2004, pero la carta se perdió, según muestran los registros estatales. El obituario de su madre indica que Lasiter está casada con el hombre con el que incorporó el negocio, Jake Lasiter.

4. Lasiter fue citado en un artículo anterior sobre cómo mantener seguros a los niños durante la pandemia

Lasiter fue citada en un artículo de septiembre de 2020 por KATV sobre cómo los estudiantes se estaban adaptando al uso de máscaras.

“Estoy tan acostumbrada a tirarme al suelo, llamar a grupos de niños y mezclarlos”, dijo a la estación de televisión.

“Saben que hay una pandemia y hemos hablado de que si no se sienten bien es importante quedarse en casa”, dijo.

El artículo decía que “los maestros como Lasiter… quieren que los padres sepan que están haciendo todo lo posible para mantener seguros a sus pequeños”.

5. Lasiter no tiene mucha presencia en las redes sociales

Lasiter no tiene mucha presencia en las redes sociales, pero ha aparecido en varias publicaciones sociales a lo largo de los años. Se eliminó una página de Facebook a su nombre. Tiene una página de Pinterest con tableros como “ideas divertidas para el aula”. Su página de Instagram, cuyo perfil la muestra sosteniendo una guitarra eléctrica, es privada.

El distrito escolar publicó una foto de Lasiter con un plato en la parte posterior de la cabeza en 2017, escribiendo en Facebook, “¡La maestra de jardín de infantes Karla Lasiter celebra el Día al revés en la ESCUELA PRIMARIA CRYSTAL HILL durante la semana de Read Across America! #RISEArkansas “.

En 2019, Lasiter apareció en una publicación de Facebook del Jazzercise-Little Rock Fitness Center que decía: “¡Feliz cumpleaños, Karla Perkins Lasiter! ¡¡¡Enhorabuena por conseguir tu bolso del 50 aniversario en tu 50!!!”

El centro Jazzercise también escribió: “¡Esta cosita linda y atrevida tomó su clase número 150 esta noche! ¡Me alegro de que te sientas mejor y hayas vuelto al jazz porque hemos echado de menos tu cara sonriente! Felicitaciones a Karla Perkins Lasiter”.

