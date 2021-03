Tragedia en Honolulu: Hallan muerto a un automovilista tras discusión en la autopista

La policía de Honolulu informó que un altercado en la autopista H-1, lo que pudo haber sido un incidente de furia en la carretera, dejó a un hombre de 50 años muerto en su automóvil.

El sospechoso fue catalogado por CrimeStoppers como un “hombre desconocido” que conducía un “vehículo de cuatro puertas de color plateado o gris”. Todavía está prófugo y su identidad no está clara.

La víctima fue encontrada muerta en medio de la autopista H-1 el pasado domingo 7 de marzo. En un comunicado de prensa, la Policía reveló que la víctima tenía 50 años.

Esto es lo que debes saber:

BREAKING:Honolulu police search for suspect after man, 50, dies following freeway altercation https://t.co/A1fA3HD8b7 pic.twitter.com/seVavL083l

CrimeStoppers Honolulu dio a conocer algunos detalles del crimen.

“CrimeStoppers y @honolulupd están buscando ayuda pública para identificar a un hombre buscado por asesinato en segundo grado”, dice su alerta.

“El domingo 7 de marzo de 2021, aproximadamente a las 3:00 a.m., los oficiales de HPD (Departamento de Policía de Honolulu, por sus siglas en español) respondieron a una llamada de un vehículo en el medio de la autopista H-1 en dirección este, entre la rampa de salida de Kapolei y Kunia. A su llegada, descubrieron a un hombre sentado en el asiento del conductor de una Dodge Caravan negra con heridas traumáticas”, reportó CrimeStoppers.

“El hombre fue trasladado al hospital donde finalmente se produjo su muerte. La víctima había estado involucrada en un altercado con un hombre que conducía un vehículo de cuatro puertas plateado o gris. El atacante luego huyó de la escena”.

CrimeStoppers señaló: “Cualquier persona que tenga información sobre este caso debe llamar a CrimeStoppers al 808-955-8300 o puede ir a nuestro sitio web en https://www.honolulucrimestoppers.org o descargar la aplicación P3 tips y enviar información de forma anónima. #crimestoppershonolulu # crimetoppers808 #NewsRelease #StopCrimeStayAnonymous”.

Honolulu Police responded to an unresponsive driver on the H1 freeway near Kualakai Parkway and Kunia onramps.https://t.co/1MddeRw5XU pic.twitter.com/WWf2BoDJoo

— KITV4 (@KITV4) March 7, 2021