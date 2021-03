Conductor de Uber de California es atacado por mujeres sin máscaras – Video

Un conductor de Uber en San Francisco, California, fue atacado y tosido por tres pasajeras y una de las mujeres también lo roció con gas pimienta al salir del auto, dijeron las autoridades, luego de que se negara a conducirlas si no lo hacían usando tapabocas. El altercado, que ocurrió el domingo alrededor de las 12:45 p.m., fue capturado en un video que ha estado circulando en las redes sociales.

El conductor de Uber, identificado como Subhakar Khadka, de 32 años, tomó el video y habló con KPIX5 sobre el altercado, que dijo que comenzó después de que se detuvo para solicitar que las mujeres usaran máscaras. Le dijo al medio: “Ustedes son animales para tratar a otros seres humanos así”. El video está disponible a continuación y ya se ha visto más de un millón de veces:

Anti-maskers in California physically assault and cough on an Uber driver pic.twitter.com/k5fyhyvid2 — Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) March 9, 2021

Khadka dijo que llevó a las pasajeras a una estación de servicio para que pudieran comprar máscaras y, finalmente, una de las mujeres lo roció con gas pimienta

El video comienza cuando una de las mujeres le dice a Khadka “¡Que se jo… las máscaras!” y tose repetidamente en su dirección. Khadka le dijo a KPIX5 que se había detenido para pedir que fueran por máscaras o para que salgan de su vehículo. Le dijo al medio: “Nunca les dije nada malo, nunca maldije, no me criaron de esa manera. No golpeo a la gente, no me criaron de esa manera, por lo que no salían de mi auto”.

En el video, la mujer también se lanza hacia adelante y agarra su teléfono, gritando “¿Qué vas a hacer?”, luego le quita la máscara y la tira al suelo. Las mujeres continúan gritándole a Khadka, diciéndole que está a punto de recibir una “paliza”. La policía de San Francisco dijo que Khadka pudo recuperar su teléfono antes de que las mujeres huyeran de la escena, informó KPIX5.

Dijo que también las llevó a una estación de servicio para que la mujer sin mascarilla pudiera comprar una, pero ellas continuaron burlándose de él e insultándolo. Khadka le reveló a KPIX5 que cuando salieron de su auto, la mujer vestida de rojo en el video lo roció con gas pimienta y tuvo que salir porque no podía respirar.

Khadka dijo que cree que fue agredido porque es un inmigrante del sur de Asia y una de las mujeres abordó el incidente en línea

Khadka le dijo a KPIX5 que ha vivido en los Estados Unidos durante ocho años y que trabaja para mantener a su familia, que todavía está en Nepal. Dijo que cree que el color de su piel lo convirtió en un objetivo: “Si yo tuviera otro cutis, no habría recibido ese trato de ellas. En el momento en que abrí la boca para hablar, se dieron cuenta de que era uno de ellos, por lo que es fácil para ellas intimidarme”. Continuó: “Ya que naciste y creciste aquí en los Estados Unidos, no creas que la otra persona es menos humana”.

Una de las mujeres en el video publicó sus propios clips del altercado, que son más largos, en su página de Instagram, donde escribió: “No te preocupes por dejarnos en medio del capó y la autopista y yo no estaba a punto de meterse en una mierda sin ninguna razón, nos hizo jo… y recortó el video”. Ella escribió que el conductor de Uber estaba “persiguiendo influencia” y quería volverse viral, pero no los dejó esperar a su próximo Uber en su vehículo y también escribió, “secuestrada”.

Uber le dijo a KPIX5 en un comunicado que vieron el video del incidente y dijeron que es “espantoso” y que el pasajero fue retirado de la plataforma. Khadka dijo que la compañía le dio 120 dólares para limpiar el vehículo, pero no es suficiente. La policía de San Francisco le ha pedido a cualquier persona con información sobre el incidente que llame a la línea de información al 1-415-575-4444 o envíe un mensaje de texto con información al TIP411 y comience el mensaje de texto con SFPD (San Francisco Police Department).

